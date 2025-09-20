|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 5
|
20/09
02:00
|
Real Betis 3-1 Sociedad
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 4
|
20/09
01:45
|
Lecce 1-2 Cagliari
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 4
|
20/09
01:30
|
Stuttgart 2-0 St. Pauli
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 5
|
20/09
01:45
|
Lyon 1-0 Angers
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 6
|
20/09
02:15
|
Rio Ave 0-3 FC Porto
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 6
|
20/09
02:00
|
Middlesbrough 2-1 West Brom
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 9
|
20/09
03:00
|
Deportivo Riestra 1-0 Gimnasia
|
20/09
05:00
|
Huracan - Racing Club
|
20/09
05:15
|
San Martin - Velez Sarsfield
|
20/09
07:15
|
Lanus - Platense
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 3
|
19/09
22:15
|
Al Qadsiah 2-1 Al Khaleej
|
19/09
22:35
|
Al Feiha 0-0 Al Shabab
|
20/09
01:00
|
Al Ahli 3-3 Al Hilal
|
VĐQG TRUNG QUỐC 2025 – VÒNG 25
|
19/09
18:35
|
Wuhan Three Towns 2-5 Henan
|
19/09
19:00
|
Yunnan Yukun 1-1 Dalian Zhixing
