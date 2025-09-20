Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 5

20/09

02:00

Real Betis 3-1 Sociedad

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 4

20/09

01:45

Lecce 1-2 Cagliari

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 4

20/09

01:30

Stuttgart 2-0 St. Pauli

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 5

20/09

01:45

Lyon 1-0 Angers

ON SPORTS NEWS

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 6

20/09

02:15

Rio Ave 0-3 FC Porto

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 6

20/09

02:00

Middlesbrough 2-1 West Brom

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 9

20/09

03:00

Deportivo Riestra 1-0 Gimnasia

20/09

05:00

Huracan - Racing Club

20/09

05:15

San Martin - Velez Sarsfield

20/09

07:15

Lanus - Platense

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 3

19/09

22:15

Al Qadsiah 2-1 Al Khaleej

19/09

22:35

Al Feiha 0-0 Al Shabab

20/09

01:00

Al Ahli 3-3 Al Hilal

VĐQG TRUNG QUỐC 2025 – VÒNG 25

19/09

18:35

Wuhan Three Towns 2-5 Henan

19/09

19:00

Yunnan Yukun 1-1 Dalian Zhixing