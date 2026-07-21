Kết quả bóng đá hôm nay

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TRỰC TIẾP

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 13

21/07
00:00

Kalmar - Malmo FF

Orgryte IS - Djurgardens

VĐQG ICELAND 2025/26 – VÒNG 15

21/07
02:15

FH Hafnarfjordur - Breidablik

Keflavik - IA Akranes

VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG 16

20/07
22:00

TPS Turku - Ilves Tampere

20/07
23:00

IFK Mariehamn - Lahti

VĐQG BULGARIA 2026 – VÒNG 1

20/07
23:15

Slavia Sofia - CSKA Sofia

21/07
01:30

Botev Plovdiv - Lokomotiv Sofia 1929

Video highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina (nguồn: VTV)