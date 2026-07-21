Kylian Mbappe tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn đáng nể khi lần thứ hai vượt Lionel Messi để giành Chiếc giày vàng World Cup, đồng thời lập thêm hàng loạt cột mốc lịch sử.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 13
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21/07
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Kalmar - Malmo FF
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Orgryte IS - Djurgardens
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VĐQG ICELAND 2025/26 – VÒNG 15
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21/07
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FH Hafnarfjordur - Breidablik
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Keflavik - IA Akranes
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VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG 16
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20/07
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TPS Turku - Ilves Tampere
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20/07
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IFK Mariehamn - Lahti
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VĐQG BULGARIA 2026 – VÒNG 1
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20/07
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Slavia Sofia - CSKA Sofia
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21/07
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Botev Plovdiv - Lokomotiv Sofia 1929
Video highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina (nguồn: VTV)
Sau tiếng còi chung kết World Cup 2026 mãn cuộc, Lamine Yamal tiến đến ôm Lionel Messi thật chặt, tạo nên khoảnh khắc đẹp sau trận 120 phút nghẹt thở.
Kylian Mbappe tiếp tục khẳng định vị thế tại sân chơi lớn nhất hành tinh khi lần thứ hai vượt Lionel Messi để giành Chiếc giày vàng World Cup, đồng thời lập thêm hàng loạt cột mốc lịch sử.
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