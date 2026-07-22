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Kết quả bóng đá hôm nay
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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21/07
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Iberia 1999 - Slovan Bratislava
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Sabah Baku - KuPS
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Mjallby - Lincoln Red Imps
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FC Ararat Armenia - Shamrock Rovers
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22/07
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AGF Aarhus - Lech Poznan
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22/07
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Fenerbahce - Gornik Zabrze
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Thun - NK Dinamo Zagreb
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22/07
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Sturm Graz - Heart of Midlothian
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22/07
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KI Klaksvik - Kauno Zalgiris
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22/07
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Larne - Crvena Zvezda
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Vikingur Reykjavik - Hapoel Beer Sheva
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VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 19
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22/07
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Atletico Mineiro - Bahia EC BA
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VĐQG HÀN QUỐC 2026 – VÒNG 19
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21/07
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Ulsan HD FC - Incheon United
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Jeju SK - Gangwon FC
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Jeonbuk Hyundai Motors - Daejeon Hana Citizen
Video highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina (nguồn: VTV)
Kylian Mbappe tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn đáng nể khi lần thứ hai vượt Lionel Messi để giành Chiếc giày vàng World Cup, đồng thời lập thêm hàng loạt cột mốc lịch sử.
Sau tiếng còi chung kết World Cup 2026 mãn cuộc, Lamine Yamal tiến đến ôm Lionel Messi thật chặt, tạo nên khoảnh khắc đẹp sau trận 120 phút nghẹt thở.
Kylian Mbappe tiếp tục khẳng định vị thế tại sân chơi lớn nhất hành tinh khi lần thứ hai vượt Lionel Messi để giành Chiếc giày vàng World Cup, đồng thời lập thêm hàng loạt cột mốc lịch sử.
Rodri không giấu được nước mắt sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, khép lại giải đấu đáng nhớ bằng danh hiệu Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất.
Leandro Paredes cùng một số đồng đội không giữ được bình tĩnh, tạo nên màn hỗn chiến bùng phát sau thất bại của Argentina ở chung kết World Cup 2026.