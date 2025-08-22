|
Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG LOẠI (PLAY OFF)
21/08
Midtjylland 4-0 KuPS
22/08
Brann 2-1 AEK Larnaca
Malmo FF 3-0 Sigma Olomouc
22/08
HSK Zrinjski Mostar 0-2 Utrecht
Maccabi Tel Aviv (N) 3-1 Dinamo Kiev
Panathinaikos 2-1 Samsunspor
FK Shkendija (N) 2-1 Ludogorets Razgrad
22/08
Slovan Bratislava 0-1 Young Boys
22/08
Lech Poznan 1-5 KRC Genk
22/08
Aberdeen 2-2 FCSB
HNK Rijeka 1-0 PAOK Thessaloniki
22/08
Lincoln Red Imps FC (N) 0-4 Sporting Braga
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 2
22/08
19:15
Thể Công Viettel 3-0 Công An TP.HCM
FPT Play, HTV Thể thao
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 2
|
23/08
02:00
West Ham 1-5 Chelsea
K+SPORT 1
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1
|
23/08
01:30
Bayern Munich 6-0 RB Leipzig
TV 360
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 2
|
23/08
02:30
Real Betis 1-0 Alaves
SCTV 22
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 2
|
23/08
01:45
PSG 1-0 Angers
ON FOOTBALL
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 3
|
23/08
02:00
Derby 1-1 Bristol City
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 6
|
23/08
01:30
Barracas Central 1-1 Defensa y Justicia
23/08
06:00
Tigre - Independiente Rivadavia
VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 27
|
22/08
17:00
Kashiwa Reysol 4-2 Urawa Reds
Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan