Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 10
|
22/09 00:30
|
Aldosivi 1-0 Atl. Tucuman
|
22/09 05:00
|
Barracas Central vs Independiente
|
22/09 07:15
|
Lanus vs Estudiantes
|
HẠNG NHÌ BRAZIL 2026/27 – VÒNG 29
|
22/09 05:30
|
Criciuma vs Operario Ferroviario
|
22/09 07:30
|
Cuiaba vs Nautico
|
BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
|
21/09 14:00
|
Bangladesh 0-0 Myanmar
|
Trung Quốc 5-1 Philippines
|
Hàn Quốc 1-1 Triều Tiên
|
Uzbekistan 2-1 Hồng Kông (Trung Quốc)
|
21/09 17:30
|
Nhật Bản 4-0 Đài Bắc Trung Hoa
|
Việt Nam 0-0 Thái Lan
|
VTV6
Lịch thi đấu của MU tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2026/2027 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2026/27 - Cung cấp lịch thi đấu giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha 2026/27 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.