Kết quả bóng đá hôm nay

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VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 10

22/09  00:30

Aldosivi 1-0 Atl. Tucuman

22/09  05:00

Barracas Central vs Independiente

22/09  07:15

Lanus vs Estudiantes

HẠNG NHÌ BRAZIL 2026/27 – VÒNG 29

22/09  05:30

Criciuma vs Operario Ferroviario

22/09  07:30

Cuiaba vs Nautico

BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG

21/09  14:00

Bangladesh 0-0 Myanmar

Trung Quốc 5-1 Philippines

Hàn Quốc 1-1 Triều Tiên

Uzbekistan 2-1 Hồng Kông (Trung Quốc)

21/09  17:30

Nhật Bản 4-0 Đài Bắc Trung Hoa

Việt Nam 0-0 Thái Lan

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