Kết quả bóng đá World Cup hôm nay 23/6
Ngày Giờ Trận đấu Bảng Kênh trực tiếp
22/6 02:00 Bỉ 0-0 Iran G VTV3, VTV6, VTV9, VTV10
05:00 Uruguay 2-2 Cape Verde H VTV3, VTV6, VTV9
08:00 New Zealand 1-3 Ai Cập G VTV3, VTV6, VTV9
23/6 00:00 Argentina 2-0 Áo J VTV3, VTV6, VTV9, VTV10
04:00 Pháp 1-0 Iraq I VTV3, VTV6, VTV9
07:00 Na Uy vs Senegal I VTV3, VTV6, VTV10
10:00 Jordan vs Algeria J VTV3, VTV6, VTV9