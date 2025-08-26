Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 2

26/08
02:00

 Newcastle 2-3 Liverpool

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 2

26/08
00:30

 Athletic Bilbao 1-0 Rayo Vallecano

SCTV 15

26/08
02:30

 Sevilla - Getafe

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 1

25/08
23:30

 Udinese 1-1 Verona

ON SPORTS +

26/08
01:45

 Inter Milan 5-0 Torino

ON FOOTBALL

VĐQG NA UY 2025 – VÒNG 19

26/08
00:00

 Nordsjaelland 1-0 Viborg

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 3

26/08
02:15

 Estrela 2-2 Alverca

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025 – VÒNG 21

26/08
00:00

 GAIS 0-2 Mjallby AIF

Osters 1-2 IFK Norrkoping

VĐQG PHẦN LAN 2025 – VÒNG 21

25/08
22:00

Haka 2-3 Seinajoen JK

25/08
23:00

Gnistan Helsinki 3-2 AC Oulu

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 3

26/08
00:30

 Eyupspor 2-1 Alanyaspor

Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan