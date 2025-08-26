|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 2
|
26/08
|
Newcastle 2-3 Liverpool
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 2
|
26/08
|
Athletic Bilbao 1-0 Rayo Vallecano
|
SCTV 15
|
26/08
|
Sevilla - Getafe
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 1
|
25/08
|
Udinese 1-1 Verona
|
ON SPORTS +
|
26/08
|
Inter Milan 5-0 Torino
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG NA UY 2025 – VÒNG 19
|
26/08
|
Nordsjaelland 1-0 Viborg
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 3
|
26/08
|
Estrela 2-2 Alverca
|
VĐQG THỤY ĐIỂN 2025 – VÒNG 21
|
26/08
|
GAIS 0-2 Mjallby AIF
|
Osters 1-2 IFK Norrkoping
|
VĐQG PHẦN LAN 2025 – VÒNG 21
|
25/08
|
Haka 2-3 Seinajoen JK
|
25/08
|
Gnistan Helsinki 3-2 AC Oulu
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 3
|
26/08
|
Eyupspor 2-1 Alanyaspor
Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan