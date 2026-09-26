Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

26/09  01:45

 Italia 0-2 Bỉ

Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Pháp

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

25/09  23:00

 Georgia 0-1 Bắc Ireland

26/09  01:45

 Hungary 0-1 Ukraine

Ba Lan 0-0 Bosnia

Thụy Điển 2-1 Romania

 UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

25/09  23:00

 Armenia vs Latvia

26/09  01:45

 Montenegro 2-1 CH Síp

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

25/09  17:00

 Austrailia 1-1 Brazil

25/09  21:00

Ấn Độ 1-1 Panama

FIFA ASEAN CUP DIVISION 1 – 2026

25/09  16:00

 Bangladesh 0-3 Malaysia

25/09  20:00

 Indonesia 2-0 Singapore

BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – TỨ KẾT

25/09  12:00

 U23 Uzbekistan 3-0 U23 Saudi Arabia

25/09  17:30

 U23 Hàn Quốc 4-0 U23 Việt Nam

BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 – TỨ KẾT

25/09  13:00

 Trung Quốc 1-0 Việt Nam

Triều Tiên 5-1 Đài Loan (Trung Quốc)

25/09  17:30

Nhật Bản 4-0 Philippines

Hàn Quốc 6-3 Uzbekistan