Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
|
26/09 01:45
|Italia 0-2 Bỉ
|Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Pháp
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
|
25/09 23:00
|Georgia 0-1 Bắc Ireland
|
26/09 01:45
|Hungary 0-1 Ukraine
|Ba Lan 0-0 Bosnia
|Thụy Điển 2-1 Romania
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C
|
25/09 23:00
|Armenia vs Latvia
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26/09 01:45
|Montenegro 2-1 CH Síp
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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25/09 17:00
|Austrailia 1-1 Brazil
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25/09 21:00
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Ấn Độ 1-1 Panama
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FIFA ASEAN CUP DIVISION 1 – 2026
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25/09 16:00
|Bangladesh 0-3 Malaysia
|
25/09 20:00
|Indonesia 2-0 Singapore
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – TỨ KẾT
|
25/09 12:00
|U23 Uzbekistan 3-0 U23 Saudi Arabia
|
25/09 17:30
|U23 Hàn Quốc 4-0 U23 Việt Nam
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BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 – TỨ KẾT
|
25/09 13:00
|Trung Quốc 1-0 Việt Nam
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Triều Tiên 5-1 Đài Loan (Trung Quốc)
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25/09 17:30
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Nhật Bản 4-0 Philippines
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Hàn Quốc 6-3 Uzbekistan
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