Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

29/09  01:45

 Bỉ 0-1 Pháp

Thổ Nhĩ Kỳ 1-4 Italia

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

28/09  23:00

 Georgia 0-0 Ukraine

29/09  01:45

 Bắc Ireland 0-0 Hungary

Romania 2-4 Bosnia

Thụy Điển 3-1 Ba Lan

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

28/09  23:00

 Armenia 2-3 Montenegro

Latvia 0-0 Đảo Síp

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

28/09  18:00

 Hàn Quốc 1-4 Uruguay

KIRIN CHALLENGE CUP 2026

28/09  17:25

 Nhật Bản 2-1 Venezuela

FIFA ASEAN CUP DIVISION 1 – 2026

28/09  16:00

Singapore 1-0 Bangladesh

28/09  19:30

 Malaysia 0-0 Indonesia

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