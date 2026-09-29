Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
|
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
|
29/09 01:45
|Bỉ 0-1 Pháp
|Thổ Nhĩ Kỳ 1-4 Italia
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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28/09 23:00
|Georgia 0-0 Ukraine
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29/09 01:45
|Bắc Ireland 0-0 Hungary
|Romania 2-4 Bosnia
|Thụy Điển 3-1 Ba Lan
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C
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28/09 23:00
|Armenia 2-3 Montenegro
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Latvia 0-0 Đảo Síp
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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28/09 18:00
|Hàn Quốc 1-4 Uruguay
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KIRIN CHALLENGE CUP 2026
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28/09 17:25
|Nhật Bản 2-1 Venezuela
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FIFA ASEAN CUP DIVISION 1 – 2026
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28/09 16:00
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Singapore 1-0 Bangladesh
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28/09 19:30
|Malaysia 0-0 Indonesia
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