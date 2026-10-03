Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

 

BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 

 

02/10  13:00

Trung Quốc 0-1 Hàn Quốc

VTV6

02/10  17:30

Nhật Bản 2-2 Triều Tiên (pen 5-3)

VTV6

FIFA ASEAN CUP 2026 – VÒNG BẢNG

02/10  16:00

 Thái Lan 1-2 Philippines

FPT Play, TV360
Việt Nam 4-2 Pakistan

FPT Play, TV360

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

03/10  01:45

 Bỉ 3-0 Thổ Nhĩ kỳ

TV360
Pháp 1-1 Italia

TV360

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

03/10  01:45

 Bosnia 1-1 Thụy Điển

TV360
Hungary 1-0 Georgia

TV360
Ba Lan 6-0 Romania

TV360
Ukraine 0-3 Bắc Ireland

TV360

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

02/10  21:00

 Kazakhstan 1-2 Moldova

TV360

02/10  23:00

 Đảo Sip 2-0 Armenia

TV360
Latvia 1-2 Montenegro

TV360

03/10  01:45

 Đảo Faroe 1-1 Slovakia

TV360

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

02/10  18:00

 Hàn Quốc vs Venezuela

02/10  21:00

Colombia vs Paraguay

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