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Kết quả bóng đá hôm nay
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KÊNH TRỰC TIẾP
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BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026
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02/10 13:00
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Trung Quốc 0-1 Hàn Quốc
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VTV6
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02/10 17:30
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Nhật Bản 2-2 Triều Tiên (pen 5-3)
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VTV6
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FIFA ASEAN CUP 2026 – VÒNG BẢNG
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02/10 16:00
|Thái Lan 1-2 Philippines
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FPT Play, TV360
|Việt Nam 4-2 Pakistan
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FPT Play, TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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03/10 01:45
|Bỉ 3-0 Thổ Nhĩ kỳ
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TV360
|Pháp 1-1 Italia
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TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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03/10 01:45
|Bosnia 1-1 Thụy Điển
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TV360
|Hungary 1-0 Georgia
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TV360
|Ba Lan 6-0 Romania
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TV360
|Ukraine 0-3 Bắc Ireland
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TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C
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02/10 21:00
|Kazakhstan 1-2 Moldova
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TV360
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02/10 23:00
|Đảo Sip 2-0 Armenia
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TV360
|Latvia 1-2 Montenegro
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TV360
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03/10 01:45
|Đảo Faroe 1-1 Slovakia
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TV360
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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02/10 18:00
|Hàn Quốc vs Venezuela
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02/10 21:00
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Colombia vs Paraguay
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