Kết quả bóng đá hôm nay

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FIFA ASEAN CUP 2026 – VÒNG BẢNG

29/09  16:00

 Philippines 2-2 Pakistan

FPT Play, TV360

29/09  19:30

 Thái Lan 2-0 Việt Nam

TV360, FPT Play

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

30/09  01:45

 CH Séc 0-2 Anh

Tây Ban Nha 4-1 Croatia

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

30/09  01:45

 Scotland 0-2Thụy Sĩ

Slovenia 2-0 Bắc Macedonia

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

29/09  23:00

 Phần Lan 0-0 Belarus

Moldova 1-1 Đảo Faroe 

30/09  01:45

Bulgaria 0-0 Estonia

Luxembourg 0-3 Iceland

San Marino 0-3 Albania

Slovakia 2-1 Kazakhstan

 GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

29/09  17:00

 Australia 2-4 Brazil

29/09  23:00

Nga 2-0 Iran

30/09  07:00

 Mỹ vs Chile

30/09  08:00

Mexico vs Peru

BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 – BÁN KẾT

29/09  13:00

 Nữ Triều Tiên 2-0 Nữ Trung Quốc

VTV6

29/09  17:30

 Nữ Nhật Bản 2-0 Nữ Hàn Quốc

VTV6

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