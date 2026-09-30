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Kết quả bóng đá hôm nay
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KÊNH TRỰC TIẾP
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FIFA ASEAN CUP 2026 – VÒNG BẢNG
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29/09 16:00
|Philippines 2-2 Pakistan
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FPT Play, TV360
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29/09 19:30
|Thái Lan 2-0 Việt Nam
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TV360, FPT Play
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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30/09 01:45
|CH Séc 0-2 Anh
|Tây Ban Nha 4-1 Croatia
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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30/09 01:45
|Scotland 0-2Thụy Sĩ
|Slovenia 2-0 Bắc Macedonia
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C
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29/09 23:00
|Phần Lan 0-0 Belarus
|Moldova 1-1 Đảo Faroe
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30/09 01:45
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Bulgaria 0-0 Estonia
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Luxembourg 0-3 Iceland
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San Marino 0-3 Albania
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Slovakia 2-1 Kazakhstan
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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29/09 17:00
|Australia 2-4 Brazil
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29/09 23:00
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Nga 2-0 Iran
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30/09 07:00
|Mỹ vs Chile
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30/09 08:00
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Mexico vs Peru
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BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 – BÁN KẾT
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29/09 13:00
|Nữ Triều Tiên 2-0 Nữ Trung Quốc
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VTV6
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29/09 17:30
|Nữ Nhật Bản 2-0 Nữ Hàn Quốc
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VTV6
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