Kết quả bóng đá hôm nay

Kết quả vòng loại U23 châu Á 2026 - Lượt trận thứ 2

NGÀY - GIỜ

ĐỘI BÓNG

 TỶ SỐ

ĐỘI BÓNG

BẢNG

ĐỊA ĐIỂM

 TRỰC TIẾP

06/09

14:30

U23 Đông Timor

 0-6

U23 Australia

D

Sân số 1 – Tây An (Trung Quốc)

06/09

15:30

U23 Lào

 0-7

U23 Hàn Quốc

J

Gelora Delta (Ấn Độ)

06/09

16:00

U23 Bangladesh

 0-1

U23 Yemen

C

Việt Trì (Việt Nam)

FPT Play

06/09

16:00

U23 Mông Cổ

 0-7

U23 Malaysia

F

Thái Lanmmasat (Thái Lan)

06/09

16:00

U23 Oman

 0-1

U23 Iraq

G

Olympic Phnom Penh (Campuchia)

06/09

19:00

U23 Afghanistan

 0-1

U23 Kuwait

B

Thuwunna (Myanmar)

06/09

17:00

U23 Sri Lanka

 0-5

U23 Palestine

E

Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)

06/09

19:00

U23 Singapore

 0-1

U23 Việt Nam

C

Việt Trì (Việt Nam)

XEM VIDEO

06/09

19:00

U23 Pakistan

 0-1

U23 Campuchia

G

Olympic Phnom Penh (Campuchia)

06/09

19:30

U23 Myanmar

 1-2

U23 Nhật Bản

B

Thuwunna (Myanmar)

06/09

19:30

U23 Macau

 0-5

U23 Indonesia

J

 

06/09

19:30

U23 Lebanon

 2-2

U23 Thái Lan

F

Thái Lanmmasat (Thái Lan)

06/09

19:35

Đảo Bắc Mariana

 0-10

Trung Quốc

A

 

06/09

20:00

U23 Nepal

 2-4

U23 Syria

K

Pamir (Tajikistan)

06/09

20:30

U23 Guam

 0-6

U23 Iran

I

Al Nahyan (UAE)

06/09

21:00

U23 Kyrgyzstan

 2-2

U23 Uzbekistan

E

Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)

06/09

21:00

U23 Bhutan

 0-2

U23 Turkmenistan

A

Amman International (Jordan)

06/09

22:15

U23 Brunei

 0-10

U23 Bahrain

H

Suheim Bin Hamad (Qatar)

06/09

23:00

U23 Đài Loan (Trung Quốc)

 0-6

U23 Jordan

A

King Abdullah II (Jordan)

06/09

23:00

U23 Philippines

 1-0

U23 Tajikistan

K

Pamir (Tajikistan)

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

06/09

20:00

Latvia 0-1 Serbia

06/09

23:00

Armenia 0-5 Bồ Đào Nha

Anh 2-0 Andorra

07/09

01:45

Ireland 2-2 Hungary

Áo 1-0 Síp

San Marino 0-6 Bosnia

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI

06/09

23:00

Nigeria 1-0 Rwanda

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

07/09

04:00

Mỹ 0-2 Hàn Quốc

07/09

09:00

Mexico 0-0 Nhật Bản