|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
Kết quả vòng loại U23 châu Á 2026 - Lượt trận thứ 2
|
NGÀY - GIỜ
|
ĐỘI BÓNG
|TỶ SỐ
|
ĐỘI BÓNG
|
BẢNG
|
ĐỊA ĐIỂM
|TRỰC TIẾP
|
06/09
14:30
|
U23 Đông Timor
|0-6
|
U23 Australia
|
D
|
Sân số 1 – Tây An (Trung Quốc)
|
06/09
15:30
|
U23 Lào
|0-7
|
U23 Hàn Quốc
|
J
|
Gelora Delta (Ấn Độ)
|
06/09
16:00
|
U23 Bangladesh
|0-1
|
U23 Yemen
|
C
|
Việt Trì (Việt Nam)
|
FPT Play
|
06/09
16:00
|
U23 Mông Cổ
|0-7
|
U23 Malaysia
|
F
|
Thái Lanmmasat (Thái Lan)
|
06/09
16:00
|
U23 Oman
|0-1
|
U23 Iraq
|
G
|
Olympic Phnom Penh (Campuchia)
|
06/09
19:00
|
U23 Afghanistan
|0-1
|
U23 Kuwait
|
B
|
Thuwunna (Myanmar)
|
06/09
17:00
|
U23 Sri Lanka
|0-5
|
U23 Palestine
|
E
|
Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)
|
06/09
19:00
|
U23 Singapore
|0-1
|
U23 Việt Nam
|
C
|
Việt Trì (Việt Nam)
|
06/09
19:00
|
U23 Pakistan
|0-1
|
U23 Campuchia
|
G
|
Olympic Phnom Penh (Campuchia)
|
06/09
19:30
|
U23 Myanmar
|1-2
|
U23 Nhật Bản
|
B
|
Thuwunna (Myanmar)
|
06/09
19:30
|
U23 Macau
|0-5
|
U23 Indonesia
|
J
|
|
06/09
19:30
|
U23 Lebanon
|2-2
|
U23 Thái Lan
|
F
|
Thái Lanmmasat (Thái Lan)
|
06/09
19:35
|
Đảo Bắc Mariana
|0-10
|
Trung Quốc
|
A
|
|
06/09
20:00
|
U23 Nepal
|2-4
|
U23 Syria
|
K
|
Pamir (Tajikistan)
|
06/09
20:30
|
U23 Guam
|0-6
|
U23 Iran
|
I
|
Al Nahyan (UAE)
|
06/09
21:00
|
U23 Kyrgyzstan
|2-2
|
U23 Uzbekistan
|
E
|
Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)
|
06/09
21:00
|
U23 Bhutan
|0-2
|
U23 Turkmenistan
|
A
|
Amman International (Jordan)
|
06/09
22:15
|
U23 Brunei
|0-10
|
U23 Bahrain
|
H
|
Suheim Bin Hamad (Qatar)
|
06/09
23:00
|
U23 Đài Loan (Trung Quốc)
|0-6
|
U23 Jordan
|
A
|
King Abdullah II (Jordan)
|
06/09
23:00
|
U23 Philippines
|1-0
|
U23 Tajikistan
|
K
|
Pamir (Tajikistan)
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
06/09
20:00
|
Latvia 0-1 Serbia
|
06/09
23:00
|
Armenia 0-5 Bồ Đào Nha
|
Anh 2-0 Andorra
|
07/09
01:45
|
Ireland 2-2 Hungary
|
Áo 1-0 Síp
|
San Marino 0-6 Bosnia
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI
|
06/09
23:00
|
Nigeria 1-0 Rwanda
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
|
07/09
04:00
|
Mỹ 0-2 Hàn Quốc
|
07/09
09:00
|
Mexico 0-0 Nhật Bản