Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 4
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08/09 00:00
|Getafe 1-1 Celta Vigo
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On Football, SCTV15
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08/09 02:00
|Elche 2-3 Real Sociedad
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 3
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07/09 23:30
|Cagliari 1-0 Lecce
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MyTV
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08/09 01:45
|Udinese 1-2 Lazio
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MyTV
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VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 5
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08/09 02:15
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Estoril 0-0 Arouca
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 5
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07/09 20:30
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Al Khaleej 0-0 Al Riyadh
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08/09 01:00
|Al Hilal 0-2 Neom
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