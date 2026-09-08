Kết quả bóng đá hôm nay

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TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 4

08/09  00:00

 Getafe 1-1 Celta Vigo

On Football, SCTV15

08/09  02:00

 Elche 2-3 Real Sociedad

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 3

07/09  23:30

 Cagliari 1-0 Lecce

MyTV

08/09  01:45

 Udinese 1-2 Lazio

MyTV

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 5

08/09  02:15

Estoril 0-0 Arouca

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 5

07/09  20:30

Al Khaleej 0-0 Al Riyadh

08/09  01:00

 Al Hilal 0-2 Neom