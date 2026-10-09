Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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GIẢI CLB ĐÔNG NAM Á 2026/27 – VÒNG BẢNG
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08/10 18:30
|Lion City 0-1 CAHN
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FPT Play
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08/10 19:00
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Johor DT 6-0 Svay Rieng
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FPT Play
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Port MTI FC 1-3 Persib Bandung
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FPT Play
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VĐQG PHẦN LAN 2026/27 – VÒNG PLAY OFF
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08/10 22:00
|HJK Helsinki 6-0 Vaasa VPS
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08/10 23:00
|KuPS 0-1 AC Oulu
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VĐQG CH IRELAND 2026/27 – VÒNG 33
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09/10 02:00
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Shamrock Rovers 3-1 Drogheda United
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VĐQG ROMANIA 2026/27 – VÒNG 4
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09/10 00:30
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CFR Cluj 1-3 Uni. Cluj
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