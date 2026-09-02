Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/16
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01/09 23:00
|Parma vs Cremonese
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02/09 02:00
|Torino vs Monza
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VĐQG THỤY SĨ 2026/27 – VÒNG 6
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02/09 01:30
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Zurich vs Young Boys
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VĐQG ÁO 2026/27 – VÒNG 4
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02/09 00:30
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Wolfsberger vs LASK Linz
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HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 4
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02/09 01:45
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Preston vs Bristol City
|Swansea vs Watford
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Portsmouth vs Derby County
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Sheffield United vs Bolton
|West Ham vs Wolverhampton
|Lincoln City vs Blackburn
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02/09 02:00
|Stoke City vs Norwich
|Birmingham vs Southampton
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 3
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02/09 01:00
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Al Hilal vs Al Ahli
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