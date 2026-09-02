Kết quả bóng đá hôm nay

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COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/16

01/09  23:00

 Parma vs Cremonese

02/09  02:00

 Torino vs Monza

VĐQG THỤY SĨ 2026/27 – VÒNG 6

02/09  01:30

Zurich vs Young Boys

VĐQG ÁO 2026/27 – VÒNG 4

02/09  00:30

Wolfsberger vs LASK Linz

HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 4

02/09  01:45

Preston vs Bristol City

Swansea vs Watford

Portsmouth vs Derby County

Sheffield United vs Bolton

West Ham vs Wolverhampton

Lincoln City vs Blackburn

02/09  02:00

 Stoke City vs Norwich

Birmingham vs Southampton

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 3

02/09  01:00

Al Hilal vs Al Ahli