Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

30/09

23:45

Atalanta 2-1 Club Brugge

TV 360

Kairat Almaty 0-5 Real Madrid

TV 360

01/10

02:00

AEP Paphos 1-5 Bayern Munich

TV 360

Atletico Madrid 5-1 E.Frankfurt

TV 360

Bodo Glimt 2-2 Tottenham

TV 360

Inter Milan 3-0 Slavia Prague

TV 360

Marseille 4-0 Ajax

TV 360

Chelsea 1-0 Benfica

TV 360

Galatasaray 1-0 Liverpool

TV 360

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 8

01/10

01:45

Birmingham 2-2 Sheffield Wed

Blackburn 1-2 Swansea

Bristol City 1-1 Ipswich

Hull City 2-2 Preston

Leicester 1-1 Wrexham

Middlesbrough 0-0 Stoke

Sheffield Utd 1-2 Southampton

01/10

02:00

Derby 1-1 Charlton

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 10

01/10

05:00

Newells Old Boys - Estudiantes

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 26

01/10

07:30

Atletico Mineiro - Juventude

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025

01/10

06:30

Inter Miami - Chicago Fire

 