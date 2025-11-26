3h ngày 27/11, sân Anfield:

Bóng ma đang bao phủ Anfield, khi Liverpool để thua 6 trong 7 trận gần nhất. Cuối tuần qua, nhà ĐKVĐ Premier League phơi áo 0-3 trước Nottingham Forest.

Chuỗi kết quả nghèo nàn khiến Liverpool gặp bất lợi lớn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Đồng thời, áp lực với Arne Slot ngày càng tăng.

Liverpool hy vọng vượt khó. Ảnh: PA

“Thành thật mà nói, tôi không ngờ mình lại rơi vào tình huống này, xét theo cách chúng tôi triển khai chiến thuật và chất lượng cầu thủ hiện có”, Slot lên tiếng khi chuẩn bị cho trận tiếp PSV tại Champions League.

Chiến lược gia người Hà Lan nhấn mạnh: “Không ai có thể ngờ được chúng tôi lại thất bại nhiều đến thế”.

Sau khi dẫn Liverpool đến với danh hiệu bóng đá Anh lần thứ 20, Slot được cấp những tân binh với giá kỷ lục. Tuy vậy, chưa ai trong số những người mới thể hiện đúng giá trị.

Từ Florian Wirtz đến Isak đều mang lại thất vọng lớn. Riêng cựu cầu thủ Newcastle cứ đá chính tại Ngoại hạng Anh là Liverpool luôn thua – đã 4 trận như vậy. Ngoài ra, ngay cả Hugo Ekitike cũng sa sút sau màn ra mắt tưng bừng.

“Những gì đang diễn ra là điều tôi chưa từng gặp phải ở bất kỳ CLB nào mà mình từng làm việc, chứ đừng nói đến việc huấn luyện Liverpool. Thật không thể tin được”, Slot thừa nhận.

Cuối tuần qua, khi thua Nottingham, Slot đã nhận lỗi về mình. “Chắc chắn tôi phải nhận trách nhiệm và cảm thấy có lỗi với những kết quả này”.

PSV hiện đang trong nhóm cạnh tranh suất play-off, với 5 điểm sau 4 vòng đấu. Đại diện Hà Lan không mạnh, nhưng có lối đá khó chịu và bất bại trên sân khách ở Champions League mùa này.

Slot chịu áp lực lớn. Ảnh: LFC

Kết quả tích cực trước PSV sẽ giúp Slot và Liverpool giải tỏa đáng kể gánh nặng tâm lý.

“Johan Cruyff từng nói, ‘Những điều đơn giản nhất lại là những điều khó thực hiện nhất’. Chúng tôi phải làm tốt hơn từ những điều đơn giản nhất”, Slot gửi đi thông điệp.

Cody Gakpo cũng kêu gọi tinh thần chiến đấu từ toàn đội. “Chúng tôi biết rằng mình phải đoàn kết để cải thiện phong độ tốt hơn và giành chiến thắng”.

Gakpo nhiều khả năng chiếm một suất đá chính trên hàng công Liverpool, đẩy Isak lên ghế dự bị. Đây là trận đấu đặc biệt của anh, khi gặp lại đội bóng cũ PSV.

Lực lượng:

Liverpool: Frimpong, Bradley chấn thương; Wirtz chưa chắc thi đấu.

PSV: Van Bommel chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Liverpool (4-3-3): Alisson Becker; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Jones, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitike, Gakpo.

PSV (4-2-3-1): Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Junior, Veerman; Man, Saibari, Perisic; Guus Til.

Tỷ lệ trận đấu: Liverpool chấp 1 3/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/2

Dự đoán: Liverpool thắng 3-1.