Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục kết quả giải bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 21 nhanh, đầy đủ và chính xác tại đây.
Nguồn ảnh: Premier League, MCFC
|Kết quả
|Vòng 21
|07/01/2026 03:00:00
|West Ham 1 - 2 Nottingham Forest
|08/01/2026 02:30:00
|Bournemouth 3 - 2 Tottenham
|08/01/2026 02:30:00
|Brentford 3 - 0 Sunderland
|08/01/2026 02:30:00
|Crystal Palace 0 - 0 Aston Villa
|08/01/2026 02:30:00
|Everton 1 - 1 Wolves
|08/01/2026 02:30:00
|Fulham 2 - 1 Chelsea
|08/01/2026 02:30:00
|Manchester City 1 - 1 Brighton
|08/01/2026 03:15:00
|Newcastle 4 - 3 Leeds
|08/01/2026 03:15:00
|Burnley 2 - 2 Manchester United
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
Benjamin Sesko lập cú đúp nhưng MU không duy trì được lợi thế, để Burnley gỡ hòa 2-2 nhờ công Anthony, trong trận cầu Darren Fletcher làm HLV tạm quyền.
Kết quả bóng đá hôm nay 8/1/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Marc Cucurella bị đuổi khỏi sân từ sớm khiến Chelsea phải nhận thất bại 1-2 trên sân Fulham.