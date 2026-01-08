resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 07T193422Z_808156832_UP1EM171ID9IT_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI BHA (2).jpg
Nguồn ảnh: Premier League, MCFC

Kết quả
Vòng 21
07/01/2026 03:00:00 West Ham 1 - 2 Nottingham Forest
08/01/2026 02:30:00 Bournemouth 3 - 2 Tottenham
08/01/2026 02:30:00 Brentford 3 - 0 Sunderland
08/01/2026 02:30:00 Crystal Palace 0 - 0 Aston Villa
08/01/2026 02:30:00 Everton 1 - 1 Wolves
08/01/2026 02:30:00 Fulham 2 - 1 Chelsea
08/01/2026 02:30:00 Manchester City 1 - 1 Brighton
08/01/2026 03:15:00 Newcastle 4 - 3 Leeds
08/01/2026 03:15:00 Burnley 2 - 2 Manchester United