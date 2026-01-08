Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 21
(giờ Việt Nam)
|NGÀY - GIỜ
|trận đấu
|trực tiếp
|07/01/2026 03:00:00
|West Ham 1-2 Nottingham Forest
|FPT Play
|08/01/2026 02:30:00
|Bournemouth 3-2 Tottenham
|FPT Play
|08/01/2026 02:30:00
|Brentford 3-0 Sunderland
|FPT Play
|08/01/2026 02:30:00
|Crystal Palace 0-0 Aston Villa
|FPT Play
|08/01/2026 02:30:00
|Everton 1-1 Wolves
|FPT Play
|08/01/2026 02:30:00
|Fulham 2-1 Chelsea
|FPT Play
|08/01/2026 02:30:00
|Manchester City 1-1 Brighton
|FPT Play
|08/01/2026 03:15:00
|Newcastle 3-3 Leeds
|FPT Play
|08/01/2026 03:15:00
|Burnley 2-2 Manchester United
|FPT Play
|09/01/2026 03:00:00
|Arsenal - Liverpool
|FPT Play
