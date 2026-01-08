Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 21
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ trận đấu trực tiếp
07/01/2026 03:00:00 West Ham  1-2  Nottingham Forest FPT Play
08/01/2026 02:30:00 Bournemouth  3-2  Tottenham FPT Play
08/01/2026 02:30:00 Brentford  3-0  Sunderland FPT Play
08/01/2026 02:30:00 Crystal Palace  0-0  Aston Villa FPT Play
08/01/2026 02:30:00 Everton  1-1  Wolves FPT Play
08/01/2026 02:30:00 Fulham  2-1  Chelsea FPT Play
08/01/2026 02:30:00 Manchester City  1-1  Brighton FPT Play
08/01/2026 03:15:00 Newcastle  3-3  Leeds FPT Play
08/01/2026 03:15:00 Burnley  2-2  Manchester United FPT Play
09/01/2026 03:00:00 Arsenal - Liverpool FPT Play