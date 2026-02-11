Nhà cầm quân người Đan Mạch mới chỉ tiếp quản ghế nóng từ Ange Postecoglou hồi hè.

Tuy nhiên, kết quả và màn trình diễn kém cỏi của Spurs khiến lãnh đạo đội bóng không thể kiên nhẫn thêm. Họ quyết định cần có sự thay đổi ngay giữa mùa giải.

Thomas Frank 'bay ghế' sau hơn nửa mùa dẫn dắt Tottenham - Ảnh: Goal

Dòng thông báo từ phía Tottenham: "Trong suốt thời gian làm việc tại CLB, Thomas luôn thể hiện sự tận tâm, cống hiến hết mình để đưa Spurs tiến về phía trước.

Chúng tôi xin cảm ơn những đóng góp của Thomas và chúc ông ấy thành công trong tương lai."

Thomas Frank gặp khó khăn trong việc chiếm cảm tình fan hâm mộ Spurs, nhất là sau những thất bại quan trọng trên sân nhà trước Bournemouth, Aston Villa, Fulham và West Ham.

Trận thua Newcastle giữa tuần này chính là giọt nước tràn ly, buộc lãnh đạo Tottenham phải họp gấp thông báo sa thải Thomas Frank.

Những vấn đề bên ngoài sân cỏ cũng khiến Spurs tự suy yếu dưới thời chiến lược gia người Đan Mạch.

Đội trưởng Cristian Romero đăng đàn chỉ trích CLB thật "đáng hổ thẹn" vì không hoạt động trên thị trường chuyển nhượng mùa đông.