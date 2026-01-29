G_xq16WXIAAKiDM.jpg
Đội hình ra sân Man City
Man City áp đảo sau tiếng còi khai cuộc
Phút 11, Haaland đón đường chọc khe của Doku băng xuống bấm bóng qua người Ederson ghi bàn
Chân sút người Na Uy ăn mừng bàn mở tỷ số
Đến phút 29, Cherki dứt điểm chân phải trong vòng cấm nhân đôi cách biệt
Doku lại là người kiến tạo để Cherki lập công
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Man City
Osimhen luôn bị Khusanov theo sát
Đội khách cố gắng vùng lên tìm kiếm bàn thắng ở hiệp hai nhưng lực bất tòng tâm 
Chiến thắng xứng đáng của Man City
Niềm vui của Pep Guardiola khi Man City giành được 16 điểm sau 8 lượt trận, xếp thứ 8 trên BXH và giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 Champions League
Kết quả
League Stage - 8
29/01/2026 03:00:00 Napoli 2 - 3 Chelsea
29/01/2026 03:00:00 Borussia Dortmund 0 - 2 Inter
29/01/2026 03:00:00 Monaco 0 - 0 Juventus
29/01/2026 03:00:00 Paris Saint Germain 1 - 1 Newcastle
29/01/2026 03:00:00 Eintracht Frankfurt 0 - 2 Tottenham
29/01/2026 03:00:00 Pafos 4 - 1 Slavia Praha
29/01/2026 03:00:00 Atletico Madrid 1 - 2 Bodo/Glimt
29/01/2026 03:00:00 Manchester City 2 - 0 Galatasaray
29/01/2026 03:00:00 PSV Eindhoven 1 - 2 Bayern Munich
29/01/2026 03:00:00 Bayer Leverkusen 3 - 0 Villarreal
29/01/2026 03:00:00 Athletic Club 2 - 3 Sporting CP
29/01/2026 03:00:00 Ajax 1 - 2 Olympiakos Piraeus
29/01/2026 03:00:00 Union St. Gilloise 1 - 0 Atalanta
29/01/2026 03:00:00 Arsenal 3 - 2 Kairat Almaty
29/01/2026 03:00:00 Liverpool 6 - 0 Qarabag
29/01/2026 03:00:00 Barcelona 4 - 1 FC Copenhagen
29/01/2026 03:00:00 Benfica 4 - 2 Real Madrid
29/01/2026 03:00:00 Club Brugge KV 3 - 0 Marseille
BXH Champions League

