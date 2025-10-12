Giải bóng đá nữ QG 2025 sẽ khép lại vào chiều mai (13/10) bằng trận chiến tranh ngôi hậu giữa các nhà đương kim giữ cúp – TPHCM I và nữ Hả Nội diễn ra vào lúc 16h trên sân Thanh Trì.

Thắng tối thiểu Hà Nam, Than KSVN tạm chiếm vị trí thứ 2, đẩy nữ Hà Nội xuống phía sau

Sẽ là thêm… 1 tiếng thở dài và tiếc cho các cô gái đến từ Thủ đô, nếu cô trò Đoàn Thị Kim Chi lại tiếp tục thống trị bóng đá nữ Việt Nam – lên ngôi hậu lần thứ 10 trong 11 mùa gần nhất.

Hiện tại, lợi thế đang nghiêng về nữ TPHCM I (20 điểm), đội chỉ cần hòa là vô địch, trong khi nữ Hà Nội (18 điểm) chỉ có còn đường chiến thắng mới ‘lật đổ’ được sự thống trị của đối thủ trong bao năm qua.

Với kết quả từ 2 trận đấu sớm diễn ra chiều nay (12/10), Thanh Nhã và các đồng đội càng được thôi thúc thêm cho tham vọng tạo nên bất ngờ ngoạn mục ngày hạ màn.

Chờ Thanh Nhã và nữ Hà Nội tạo bất ngờ trong ngày hạ màn khi đấu TPHCM I

Đó là bởi, Than KSVN với chiến thắng tối thiểu trước Hà Nam – nhờ công của Trúc Hương (61’), đã leo lên chiếm vị trí thứ 2 với 19 điểm, đẩy nữ Hà Nội xuống thứ 3.

Ở tình thế như vậy, nữ Hả Nội càng phải thắng, bởi thất bại trước TPHCM I thì thậm chí chung cuộc họ còn xếp sau cả Than KSVN.

Tại diễn biến ở một cặp đấu khác trong chiều 12/10, Thái Nguyên T&T dù thắng 2-0 TPHCM II với các pha lập công đến vào cuối trận (85’, 89’) lần lượt được ghi bởi Đỗ Thị Thúy Nga và Bích Thùy. Dù vậy, mục tiêu xếp thứ 3 của họ bất thành, đành chấp nhận thấp hơn 1 thứ hạng.