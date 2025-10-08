Những khán giả yêu thích sự bất ngờ, rất mong đội nữ Hà Nội có thể kết thúc sự thống trị của CLB bóng đá nữ TPHCM, đội giành đến 9 chức vô địch trong 10 mùa gần nhất.

Tuy nhiên, các cô gái đến từ Thủ đô tỏ ra hụt hơi trong 2 vòng gần đây giải bóng đá nữ 2025, dẫn đến để kém nữ TPHCM I đến 4 điểm sau vòng 8.

TPHCM I (áo vàng) bị Than KSVN cầm chân, không thể vô địch sớm

Thế nhưng, trong cảnh tưởng như mùa giải đã sớm ngã ngũ, vào chiều nay (8/10), ở trận đấu sớm vòng 9, các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi đã để Than KSVN cầm chân bằng trận hòa 0-0.

Ra sân với mục tiêu chiến thắng để vô địch sớm trước 1 vòng đấu, thế nhưng TPHCM I lại để Than KSVN nắm thế chủ động trong 45 phút đầu tiên.

Dù vậy, kinh nghiệm cùng lối chơi kỷ luật cao của các nhà đương kim giữ cúp đã khiến đội bóng vùng than gặp bế tắc trong tấn công. Sau giờ nghỉ giải lao, diễn biến trên sân cũng không có mấy khác biệt so với hiệp đầu nên trận đấu đã khép lại với kết quả TPHCM I 0-0 Than KSVN.

Đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi lỡ mục tiêu vô địch sớm trước 1 vòng đấu

Với kết quả này, TPHCM I dẫn đầu với 20 điểm, Than KSVN có 16 điểm xếp thứ 2 nhưng hết cơ hội đua vô địch. Tuy nhiên, nữ Hà Nội đứng thứ 3 với 15 điểm thì sống lại hi vọng vào một cuộc lật đổ trong ngày hạ màn.

Cụ thể, nếu Hà Nội thắng TPHCM II vào chiều mai (9/10), sẽ có được 18 điểm, nhảy lên thứ 2 và biến chung kết lượt về tái đấu TPHCM I, thêm kịch tính.

Khi ấy, ngôi hậu sẽ được quyết định ở trận chiến này, với nữ TPHCM (20 điểm) và Hà Nội (18 điểm). Đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi chỉ cần hòa là bảo vệ ngôi hậu, trong khi nếu thắng, niềm vui sẽ thuộc về các cơ gái Thủ đô!

Ở trận đấu còn lại cũng diễn ra trong chiều nay, Thái Nguyên có chiến thắng đậm 3-0 Phong Phú Hà Nam, với các bàn thắng của Đỗ Thị Thúy Nga (28’), Lò Thị Hoài (89’) và Bích Hoài ở thời gian bù giờ cuối trận.

Chiến thắng này giúp Thái Nguyên có được 14 điểm, có cơ hội tranh hạng 3 với Than KSVN.

KẾT QUẢ VÒNG 9:

TP.HCM I 0-0 Than KSVN: 0-0

Thái Nguyên T&T 3-0 PP Hà Nam

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 9: Hà Nội vs TPHCM II (16h ngày 9/10)