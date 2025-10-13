Không có bất ngờ xảy ra, nữ Hà Nội không thể tạo ‘địa chấn’ trước tượng đài bóng đá nữ Việt Nam – TPHCM I, ở trận chiến tranh ngôi, ngày hạ màn – chiều 13/10.

CLB bóng đá nữ TPHCM lần thứ 7 liên tiếp vô địch giải bóng đá nữ QG. Ảnh: CLB bóng đá nữ TPHCM

Với trận hòa 0-0 trước đội bóng đến từ Thủ đô, TPHCM I có lần thứ 7 liên tiếp vô địch giải bóng đá nữ QG, và là lần thứ 10 trong 11 mùa giải gần nhất.

Thành tích ấy là vô tiền khoáng hậu, cho thấy sự thống trị của bóng đá nữ TPHCM, bỏ xa không chỉ Hà Nội mà còn là phần còn lại ở sân chơi dành cho các cô gái.

Các cô gái bóng đá nữ TPHCM trong khoảnh khắc giơ cao chiếc cúp vô địch

Ở trận chiến tranh ngôi hậu chiều 13/10, nếu nữ Hà Nội (18 điểm) buộc phải thắng thì TPHCM I (20 điểm) chỉ cần hòa là bảo vệ thành công chức vô địch.

Phía đội bóng Thủ đô chủ đông đẩy cao đội hình, trong khi HLV Đoàn Thị Kim Chi bố trí Huỳnh Như cùng K’Thủa ở tuyến trên nhằm kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ để quấy rối hàng thủ đối phương, qua đó giảm áp lực nơi hậu tuyển.

Huỳnh Như và đồng đội không có đối thủ tại giải bóng đá nữ VĐQG

Có thể thấy, K’Thủa đã có những pha bứt tốc mạnh mẽ để tạo sức ép lên phần sân của Hà Nội. Dù vậy, các pha hãm thành của TP.HCM I cũng không quá nguy hiểm. Bên kia chiến tuyến, Hà Nội tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ.

Những cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Vạn Sự, Thanh Nhã, Hải Yến đều bị vô hiệu hóa đáng kể trước lối chơi có tổ chức, kỷ luật và tập trung của TP.HCM I. Đó là lý do đoàn quân của HLV Phùng Thị Minh Nguyệt cũng ít có pha song gió về phía khung thành của đối thủ.

Nữ Hà Nội đành chấp nhận về nhì

Có thể thấy, trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 là hợp lý, phản ánh đúng cục diện ít cơ hội trên sân, thế trận gần như ngang ngửa của 2 đội.

Với kết quả này, ngôi hậu một lần nữa gọi tên CLB bóng đá nữ TPHCM, với 21 điểm, trong khi nữ Hà Nội lại một lần nữa bất thành mục tiêu hạ bệ đối thủ.

Hạng 3 thuộc về Than KSVN

Đây là chức vô địch thứ 14 của TP.HCM I trong lịch sử của giải nữ VĐQG và là chức vô địch thứ 10 trong 11 mùa giải.

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC:

Vô địch: TP.HCM I

Á quân: Hà Nội

Hạng Ba: Than KSVN

Vua phá lưới: Phạm Hải Yến (Hà Nội, 6 bàn)

Giải phong cách: TP.HCM I

Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Thùy Trang (TP.HCM I)

Thủ môn xuất sắc nhất: Khổng Thị Hằng (Than KSVN)