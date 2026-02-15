Sau một tháng bị la ó, khủng hoảng và những làn sóng phản đối, Real Madrid cuối cùng cũng có một đêm bình yên trên sân nhà Bernabeu.

Bàn thắng đến ngay cả khi không có Kylian Mbappe, lối chơi trở nên trôi chảy, Vinicius Junior thực hiện thành công 2 quả phạt đền (Gonzalo Garcia và Fede Valverde ghi 2 bàn còn lại), Dani Carvajal có nửa giờ thăng hoa chỉ 6 ngày sau khi bất mãn Alvaro Arbeloa ở Mestalla.

Vinicius ghi cú đúp trong chiến thắng đậm của Real Madrid. Ảnh: Diario AS

“Ước gì trận nào cũng như thế này, tôi còn mong gì hơn”, Alvaro Arbeloa tóm lược sau khi Real Madrid vượt qua Real Sociedad 4-1, tạm chiếm ngôi đầu bảng La Liga.

“Tôi rất thích những chiến thắng như thế này vì tôi thấy Bernabeu tận hưởng và các cầu thủ cũng vậy”, Arbeloa không giấu được niềm vui.

“Tôi hài lòng với cách chúng tôi làm việc và chuẩn bị trong tuần. Những đội lớn đã không thể đánh bại Sociedad, đội đang bất bại trước đó rất lâu”.

Arbeloa không quên khen Vinicius: “Tôi đã thấy một Vini tuyệt vời suốt một tháng nay chứ không chỉ riêng trận này. Cậu ấy chơi ở đẳng cấp rất cao, luôn tạo ra đột biến.

Với tôi, cậu ấy là mẫu cầu thủ vượt xa các con số thống kê, có khả năng định đoạt trận đấu. Một chàng trai có trái tim rất lớn và là đồng đội tuyệt vời. Thật may mắn khi có Vini”.

Chiến thắng này giúp Real Madrid thêm tự tin cho trận lượt đi vòng play-off Champions League trên sân Benfica vào giữa tuần sau (3h ngày 18/2).

Arbeloa tự tin trước trận gặp Benfica của Mourinho. Ảnh: RMCF

“Tôi hy vọng lịch sử sẽ không lặp lại”, Arbeloa gửi thông điệp trước màn tái ngộ thầy Jose Mourinho, người từng thắng ông 4-2 mới đây.

Arbeloa lạc quan: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị cho những gì chờ đợi vào thứ Ba. Đây là cặp đấu 180 phút. Chúng tôi phải ra sân để chơi một trận lớn và giành chiến thắng”.

Liên quan đến trường hợp Mbappe vắng mặt, thuyền trưởng Real Madrid tuyên bố cầu thủ người Pháp sẽ có mặt trong đội hình xuất phát tại Bồ Đào Nha.

“Kylian gặp những khó chịu nhỏ ở đầu gối trong một thời gian khá dài”, Arbeloa xác nhận.

“Cậu ấy luôn nỗ lực rất nhiều mỗi khi ra sân. Trận này, chúng tôi quyết định không mạo hiểm để hướng tới đêm thứ Ba. Tôi nghĩ Kylian sẽ kịp”.