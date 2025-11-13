2h45 ngày 14/11, sân Parc des Princes:

Tuyển Pháp đang đứng trước cơ hội lớn để sớm khép lại chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu theo cách hoàn hảo.

Chỉ cần giành chiến thắng trước Ukraine, trong cuộc đấu trên sân Công viên các Hoàng tử (Paris), “Les Bleus” sẽ chính thức giành vé trực tiếp tới Mỹ, Canada và Mexico, mà không cần quan tâm lượt trận cuối.

Pháp đang đứng trước cánh cửa World Cup 2026. Ảnh: EDF

Với phong độ ổn định và đội hình chất lượng, đoàn quân của HLV Didier Deschamps đang nắm trọn quyền tự quyết trong tay.

Hiện tại, Pháp dẫn đầu bảng D với 10 điểm sau 4 trận, hơn đối thủ chính Ukraine 3 điểm.

Một chiến thắng nữa sẽ giúp đội tuyển áo Lam đạt mốc 13 điểm, tạo khoảng cách an toàn mà không đội nào có thể san bằng.

Niềm hy vọng lớn nhất của Pháp để tạo khác biệt, như thường lệ, mang tên Kylian Mbappe.

Đội trưởng 26 tuổi đang có phong độ chói sáng, ghi bàn trong 5 trận liên tiếp cho “Les Bleus”.

Đây là chuỗi ghi bàn tốt nhất của Mbappe kể từ khi được Deschamps trao băng thủ quân. Năm 2021, anh cũng từng có 5 trận liên tiếp ghi bàn.

Nếu “nổ súng” trước Ukraine, đối thủ mà anh ghi 1 bàn trong trận lượt đi thắng 2-0 trên sân khách, Mbappe sẽ thiết lập kỷ lục mới trong sự nghiệp với tuyển Pháp.

Mbappe (53) vừa vượt qua Thierry Henry (51) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thứ 2 cho Pháp. Ngôi sao của Real Madrid chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn mọi thời đại mà Olivier Giroud nắm giữ đúng 4 pha lập công nữa.

Không chỉ là đầu tàu trên hàng công, Mbappe còn là biểu tượng của tinh thần chiến thắng mới, sau khi Antoine Griezmann chia tay đội tuyển.

Mbappe ghi bàn trong 5 trận liên tiếp cho Pháp. Ảnh: Icon Sport/FFF

Hỗ trợ Mbappe có những Barcola, Michael Olise, Zaire-Emery… Tuyển Pháp đang thể hiện sức mạnh toàn diện nhờ sức trẻ, dù Ousmane Dembele, Disire Doue hay Tchouameni vắng mặt.

Chiến thắng trước Ukraine sẽ là lời khẳng định của Deschamps trong quá trình tái thiết “Les Blues” sau World Cup 2022. Thời gian qua, ông chịu nhiều ý kiến cho rằng mình bảo thủ.

Một khi giành vé sớm, Deschamps cũng có thêm thời gian cho những thử nghiệm hướng đến World Cup 2026, từ trận cuối vòng loại với Azerbaijan, đến màn đọ sức cùng Brazil tại Mỹ vào đầu năm sau.

Lực lượng:

Pháp: Wesley Fofana, Kolo Muani, Ousmane Dembele, Doue chấn thương.

Ukraine: Andriy Lunin, Artem Dovbyk, Oleksiy Sych chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Digne; Kone, Kante; Barcola, Olise, Mbappe; Mateta.

Ukraine (4-2-3-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Malinovskyi; Yaremchuk, Ocheretko, Voloshyn; Vanat.

Tỷ lệ trận đấu: Pháp chấp 2

Tỷ lệ bàn thắng: 3

Dự đoán: Pháp thắng 2-0.