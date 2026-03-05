Real Sociedad chính thức góp mặt ở chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Athletic Bilbao ở trận bán kết lượt về.

Trong thế trận chặt chẽ và giàu tính chiến thuật, sự khác biệt chỉ đến ở những phút cuối nhờ bản lĩnh của đội trưởng Mikel Oyarzabal.

Hai đội thi đấu giằng co - Ảnh: RSDF

Bước vào trận đấu với lợi thế thắng 1-0 ở lượt đi ngay trên sân San Mamés, Sociedad chủ động lựa chọn lối chơi chắc chắn. Athletic Bilbao cũng không mạo hiểm dâng cao quá sớm, khiến hiệp một diễn ra giằng co với ít cơ hội rõ rệt.

Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy lên. Hai đội liên tục tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến, nhưng hàng phòng ngự đôi bên đều thi đấu tập trung.

Khi trận đấu tưởng chừng sẽ khép lại mà không có bàn thắng, bước ngoặt đã xuất hiện ở phút 87. Sociedad được hưởng phạt đền và trên chấm 11m, tuyển thủ Tây Ban Nha Mikel Oyarzabal lạnh lùng đánh bại thủ môn Álex Padilla

Oyarzabal trở thành người hùng của Sociedad - Ảnh: RSDF

Bàn thắng duy nhất ấy không chỉ định đoạt trận đấu mà còn khẳng định vai trò thủ lĩnh của Oyarzabal. Với tổng tỷ số 2-0 sau hai lượt trận, Real Sociedad hiên ngang tiến vào chung kết, gặp Atletico Madrid - đội đã loại Barca.