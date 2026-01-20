Real Madrid bước vào trận gặp Monaco tại vòng bảng Champions League 2025/26 với rất nhiều áp lực, đặc biệt là từ khán đài Bernabeu.

Sau khi mới có 12 điểm, trong bối cảnh mùa trước mốc vào top 8 là 16 điểm, thầy trò Alvaro Arbeloa hiểu rất rõ họ phải thắng Monaco.

Real Madrid chịu nhiều áp lực từ khán đài. Ảnh: EFE

Bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể đẩy họ vào thế “chiếu tướng”, khiến chuyến làm khách trên sân Benfica sau đó trở nên vô cùng rủi ro.

Vì vậy, dù lịch thi đấu dày đặc, Real Madrid gần như không có chỗ cho những phép thử hay xoay tua mạnh tay.

Thực tế cũng không cho phép Arbeloa mạo hiểm. Đội bóng Hoàng gia đang chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng với 7 cầu thủ vắng mặt là Trent Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Alvaro Carreras, Mendy, Brahim và Rodrygo.

Trong tay HLV Arbeloa chỉ còn 17 cầu thủ đội một và phải bổ sung thêm các gương mặt trẻ và mà ông vừa có thời gian làm việc ở đội B.

Với nguồn lực hạn chế ấy, Real Madrid buộc phải chọn giải pháp an toàn nhất, tung ra đội hình mạnh nhất có thể, ưu tiên sự ổn định hơn là sáng tạo.

Trong khung gỗ, Courtois vẫn là lựa chọn không thể thay thế. Tuy nhiên, hàng thủ phía trước anh sẽ mang diện mạo khá mới.

Valverde nhiều khả năng được kéo xuống đá hậu vệ phải. Ở trung tâm hàng phòng ngự, Asencio đang rất nổi bật sẽ đá cặp cùng Huijsen, còn hành lang trái thuộc về Fran Garcia.

Tuyến giữa là nơi Arbeloa phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tchouameni và Bellingham gần như chắc suất, đóng vai trò trụ cột cả trong phòng ngự lẫn tổ chức lối chơi.

Suất còn lại nhiều khả năng thuộc về Arda Guler, người đang được đánh giá nhỉnh hơn Camavinga nhờ khả năng kiểm soát nhịp độ và tạo đột biến bằng kỹ thuật.

Mbappe là niềm hy vọng để Real Madrid tạo khác biệt. Ảnh: Diario AS

Trên hàng công, Real Madrid có hai cái tên không cần bàn cãi. Vinicius sẽ xuất phát bên cánh trái, được chính Arbeloa khẳng định luôn ra sân khi đạt thể trạng và phong độ tốt.

Kylian Mbappe tiếp tục giữ vai trò trung phong lĩnh xướng hàng tiền đạo, với đầu gối trái đang hồi phục gần như hoàn toàn.

Mbappe có 9 bàn tại Champions League mùa này. Cầu thủ người Pháp tự tin ghi bàn vào lưới CLB cũ Monaco để nâng cao thành tích cá nhân, cũng như đảm bảo cho Real Madrid vị trí top 4.

Vị trí còn lại có khả năng được Arbeloa trao cho Gonzalo Garcia có phong độ cao. Bernabeu sẽ còn những tiếng la ó, nhưng Real Madrid phải vượt qua để chiến thắng.

Lực lượng:

Real Madrid: Alexander-Arnold, Militao, Mendy, Rudiger, Rodrygo; Brahim Diaz nghỉ ngơi; Carreras bị treo giò.

Monaco: Minamino, Hradecky, Pogba, Mawissa, Salisu chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouameni, Guler, Bellingham; Gonzalo Garcia, Mbappe, Vinicius.

Monaco (4-4-2): Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Zakaria, Akliouche, Teze, Golovin; Biereth, Balogun.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 1 3/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/2

Dự đoán: Real Madrid thắng 3-1.