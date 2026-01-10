AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (5).jpg
U23 Jordan chiến đấu kiên cường - Ảnh: AFC

Đội hình ra sân

U23 Saudi Arabia: Al Shanqiti, Al Subaini, Abdulrahman, Faris Al Ghamdi, Al Dosari, Hazazi, Abdulaziz, Al Juwayr, Al Kharibi, Rakan, Al Obaid.

U23 Jordan: Abdel Rahman, Taha, Samari, Ayman, Ali Hajabi, Al Sakhet, Al Khab, Qashi, Khrouba, Ahmad, Odeh.

Bàn thắng: Rakan 19', Al Juwayr 60' (pen) - Ahmad 38', 45'+1, Mahmoud 73'

Untitled.jpg
Xếp hạng bảng A sau hai lượt đấu - Ảnh chụp màn hình
10/01/2026 | 01:42

Kết thúc

G Pf3weX0AEO7DZ.jpg
U23 Jordan giành chiến thắng quan trọng - Ảnh: AFC

Thu gọn
10/01/2026 | 01:29

90'+8

Rakan xoay người dứt điểm chân phải nhưng bóng đi thiếu lực, chưa thể gây khó cho cầu môn U23 Jordan.

Thu gọn
10/01/2026 | 01:21

90'

Hiệp hai có đến 12 phút bù giờ.

Thu gọn
10/01/2026 | 01:17

85'

Đội trưởng U23 Jordan - người lập cú đúp bàn thắng Ahmad Ali rời sân vì chấn thương.

Thu gọn
10/01/2026 | 01:09

76'

Trọng tài cho U23 Saudi Arabia phạt đền khi cho rằng Mahmoud phạm lỗi với Majed trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, vị vua áo đen người Nhật Bản đã thay đổi quyết định, cho các cầu thủ U23 Jordan được hưởng quả đá phạt lên.

Thu gọn
10/01/2026 | 01:05

73'

Bàn thắng (2-3, Mahmoud): U23 Jordan tấn công sắc lẹm. Mahmoud lao lên kết thúc chân trái chính xác ghi bàn thứ 3 cho U23 Jordan.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (6).jpg
Mahmoud ăn mừng bàn thắng thứ 3 cho Jordan - Ảnh: AFC
Thu gọn
10/01/2026 | 01:04

65'

Hai đội đang tạo nên thế trận đôi công vô cùng hấp dẫn.

Thu gọn
10/01/2026 | 00:54

60'

Bàn thắng (2-2, Al Juwayr): Từ khoảng cách 11m, Al Juwayr dễ dàng đánh lừa thủ môn Rahman gỡ hòa 2-2.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (4).jpg
AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (3).jpg
Al Juwayr gỡ hòa trên chấm penalty - Ảnh: AFC
Thu gọn
10/01/2026 | 00:49

55'

Qashi phạm lỗi với Faisal trong vòng cấm. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài người Nhật Bản quyết định cho U23 Saudi Arabia hưởng phạt đền.

Thu gọn
10/01/2026 | 00:43

52'

U23 Jordan vẫn đang gây ấn tượng mạnh. Thủ quân Ahmad Ali lại quăng chân trái nhưng lần này bóng đi ra ngoài.

Thu gọn
10/01/2026 | 00:28

Kết thúc hiệp 1

G PPnE5WIAA YIF.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về U23 Jordan - Ảnh: AFC
Thu gọn
10/01/2026 | 00:18

45'+1

Bàn thắng (1-2, Ahmad): U23 Jordan đang chơi quá "bay". Lại là đội trưởng Ahmad Elmughrabi bắt volley tuyệt đẹp đầu vòng cấm tung lưới U23 Saudi Arabia, nâng tỷ số lên 2-1.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (2).jpg
Đội trưởng U23 Jordan ghi bàn đẳng cấp - Ảnh: AFC
Thu gọn
10/01/2026 | 00:12

40'

Sau khi có bàn gỡ, U23 Jordan thi đấu cực kỳ hưng phấn. Odeh một lần nữa xâm nhập vòng cấm rồi kết thúc ở góc hẹp chưa thành công.

Thu gọn
10/01/2026 | 00:11

38'

Bàn thắng (1-1, Ahmad): Nỗ lực tấn công mạnh mẽ của U23 Jordan được đền đáp bằng bàn gỡ hòa. Đội trưởng Ahmad lao lên từ tuyến hai rồi tung cú sút sấm sét bằng chân trái tung lưới U23 Saudi Arabia.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (1).jpg
AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match.jpg
Ahmad gỡ hòa cho U23 Jordan - Ảnh: AFC
Thu gọn
10/01/2026 | 00:04

33'

U23 Jordan có cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa, nhưng cú đánh đầu của Hajabi lại đi chệch cột.

Thu gọn
10/01/2026 | 00:01

30'

Odeh bất ngờ nã đại bác ngoài vòng cấm buộc thủ môn U23 Saudi Arabia phải bay người cứu thua.

Thu gọn
10/01/2026 | 00:00

25'

Sau bàn thua, các cầu thủ U23 Jordan tiếp tục dồn lên nhưng những tình huống xử lý cuối cùng hơi vội vàng.

Thu gọn
09/01/2026 | 23:49

19'

Bàn thắng (1-0, Rakan): Từ quả tạt vào bên cánh phải của Al Juwayr, Rakan đệm cận thành chân phải rất nhanh mở tỷ số cho U23 Saudi Arabia.

G PJv86WcAAyCmF.jpg
Rakan ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: Saudi NT
G PJ5IfXsAAsXNq.jpg
Thu gọn
09/01/2026 | 23:46

16'

Abdulaziz xâm nhập vòng cấm nhưng cú tâng bóng vào trong của tiền đạo chủ nhà không được đồng đội tiếp ứng.

Thu gọn
09/01/2026 | 23:45

14'

Các cầu thủ U23 Jordan đang thể hiện sự quyết tâm cao hơn, đẩy đội hình lên cố gắng tìm bàn mở tỷ số.

Thu gọn
09/01/2026 | 23:39

7'

Yousef Qashi nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ U23 Saudi Arabia.

Thu gọn
09/01/2026 | 23:34

4'

Những phút đầu diễn ra với tốc độ nhanh, cả hai đội đều thi đấu áp sát liên tục tranh chấp.

G PJv86WAAAReaX.jpg
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm - Ảnh: Saudi NT
Thu gọn
09/01/2026 | 23:26

23h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
09/01/2026 | 23:09

22h30

G O8NHZX0AAEFtm.jpg
Đội hình ra sân U23 Saudi Arabia - Ảnh: AFC
G O8NGtWEAAtlDa.jpg
Đội hình ra sân U23 Jordan - Ảnh: AFC
Thu gọn
09/01/2026 | 09:24

21h30

G FWX2BXMAAui c.jpg
G Kp9z_WEAAc wN.jpg
Cầu thủ U23 Saudi Arabia tập luyện trước trận - Ảnh: Saudi NT
Thu gọn
09/01/2026 | 09:23

21h

G9_u5YpW8AAh5D2.jpg
U23 Saudi Arabia thắng vất vả ngày ra quân - Ảnh: Saudi NT
Thu gọn