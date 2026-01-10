Trọng tài cho U23 Saudi Arabia phạt đền khi cho rằng Mahmoud phạm lỗi với Majed trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, vị vua áo đen người Nhật Bản đã thay đổi quyết định, cho các cầu thủ U23 Jordan được hưởng quả đá phạt lên.