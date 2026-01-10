Đội hình ra sân
U23 Saudi Arabia: Al Shanqiti, Al Subaini, Abdulrahman, Faris Al Ghamdi, Al Dosari, Hazazi, Abdulaziz, Al Juwayr, Al Kharibi, Rakan, Al Obaid.
U23 Jordan: Abdel Rahman, Taha, Samari, Ayman, Ali Hajabi, Al Sakhet, Al Khab, Qashi, Khrouba, Ahmad, Odeh.
Bàn thắng: Rakan 19', Al Juwayr 60' (pen) - Ahmad 38', 45'+1, Mahmoud 73'
Kết thúc
90'+8
Rakan xoay người dứt điểm chân phải nhưng bóng đi thiếu lực, chưa thể gây khó cho cầu môn U23 Jordan.
90'
Hiệp hai có đến 12 phút bù giờ.
85'
Đội trưởng U23 Jordan - người lập cú đúp bàn thắng Ahmad Ali rời sân vì chấn thương.
76'
Trọng tài cho U23 Saudi Arabia phạt đền khi cho rằng Mahmoud phạm lỗi với Majed trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, vị vua áo đen người Nhật Bản đã thay đổi quyết định, cho các cầu thủ U23 Jordan được hưởng quả đá phạt lên.
73'
Bàn thắng (2-3, Mahmoud): U23 Jordan tấn công sắc lẹm. Mahmoud lao lên kết thúc chân trái chính xác ghi bàn thứ 3 cho U23 Jordan.
65'
Hai đội đang tạo nên thế trận đôi công vô cùng hấp dẫn.
60'
Bàn thắng (2-2, Al Juwayr): Từ khoảng cách 11m, Al Juwayr dễ dàng đánh lừa thủ môn Rahman gỡ hòa 2-2.
55'
Qashi phạm lỗi với Faisal trong vòng cấm. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài người Nhật Bản quyết định cho U23 Saudi Arabia hưởng phạt đền.
52'
U23 Jordan vẫn đang gây ấn tượng mạnh. Thủ quân Ahmad Ali lại quăng chân trái nhưng lần này bóng đi ra ngoài.
Kết thúc hiệp 1
45'+1
Bàn thắng (1-2, Ahmad): U23 Jordan đang chơi quá "bay". Lại là đội trưởng Ahmad Elmughrabi bắt volley tuyệt đẹp đầu vòng cấm tung lưới U23 Saudi Arabia, nâng tỷ số lên 2-1.
40'
Sau khi có bàn gỡ, U23 Jordan thi đấu cực kỳ hưng phấn. Odeh một lần nữa xâm nhập vòng cấm rồi kết thúc ở góc hẹp chưa thành công.
38'
Bàn thắng (1-1, Ahmad): Nỗ lực tấn công mạnh mẽ của U23 Jordan được đền đáp bằng bàn gỡ hòa. Đội trưởng Ahmad lao lên từ tuyến hai rồi tung cú sút sấm sét bằng chân trái tung lưới U23 Saudi Arabia.
33'
U23 Jordan có cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa, nhưng cú đánh đầu của Hajabi lại đi chệch cột.
30'
Odeh bất ngờ nã đại bác ngoài vòng cấm buộc thủ môn U23 Saudi Arabia phải bay người cứu thua.
25'
Sau bàn thua, các cầu thủ U23 Jordan tiếp tục dồn lên nhưng những tình huống xử lý cuối cùng hơi vội vàng.
19'
Bàn thắng (1-0, Rakan): Từ quả tạt vào bên cánh phải của Al Juwayr, Rakan đệm cận thành chân phải rất nhanh mở tỷ số cho U23 Saudi Arabia.
16'
Abdulaziz xâm nhập vòng cấm nhưng cú tâng bóng vào trong của tiền đạo chủ nhà không được đồng đội tiếp ứng.
14'
Các cầu thủ U23 Jordan đang thể hiện sự quyết tâm cao hơn, đẩy đội hình lên cố gắng tìm bàn mở tỷ số.
7'
Yousef Qashi nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ U23 Saudi Arabia.
4'
Những phút đầu diễn ra với tốc độ nhanh, cả hai đội đều thi đấu áp sát liên tục tranh chấp.
23h30
Trận đấu bắt đầu.