Maya Jama là ai?

Trong thời gian gần đây, người hâm mộ bóng đá và giới giải trí được một phen “dậy sóng” khi Maya Jama – nữ MC nóng bỏng và quyền lực bậc nhất xứ sở sương mù – bị bắt gặp tay trong tay cùng Ruben Dias.

Sau khi xuất hiện nhiều hình ảnh thân mật, cùng những cử chỉ tình cảm, cùng những bình luận trên mạng xã hội, Jama đã công khai chuyện tình yêu với trung vệ điển trai của Man City.

Ruben Dias tan chảy vì Jama. Ảnh: DM/PA

Đối với báo chí xứ sương mù, cũng như người hâm mộ, đây là cặp đôi hot nhất làng giải trí – thể thao ở nước Anh thời điểm hiện tại.

Không đơn thuần chỉ là “bạn gái cầu thủ”, Maya Jama được công nhận như một trong những cái tên đình đám nhất của làng giải trí Anh.

Sinh năm 1994 tại Bristol, cô mang trong mình vẻ đẹp lai cuốn hút nhờ gốc Somali, Thụy Điển và Scotland.

Maya nổi tiếng từ rất sớm khi dẫn các chương trình truyền hình như BBC Radio 1, Glow Up, và đặc biệt là show hẹn hò ăn khách Love Island UK – nơi cô trở thành “nữ hoàng” của giới MC truyền hình thực tế.

Xinh đẹp, Maya đồng thời còn là một doanh nhân sắc sảo. Cô sở hữu thương hiệu mặt nạ dưỡng da MIJ Masks, từng ký những hợp đồng trị giá hàng trăm ngàn bảng với các thương hiệu lớn như Adidas, Rimmel London và Beauty Works.

Maya Jama sở hữu tài sản khổng lồ, ngôi sao truyền hình Anh. Ảnh: Instagram

Tài sản ước tính của cô lên tới hơn 2 triệu bảng Anh, một con số “không phải dạng vừa” trong giới truyền thông, cùng hơn 3,3 triệu lượt theo dõi Instagram.

Ruben Dias lạnh lùng nhưng bị “tan chảy”

Ruben Dias vốn nổi tiếng là người kín tiếng trong chuyện đời tư. Sau khi chia tay bạn gái lâu năm vài năm trước, trung vệ người Bồ Đào Nha gần như “đóng băng” đời sống tình cảm.

Nhưng rồi, Maya Jama xuất hiện như một cơn gió mới: nóng bỏng, nổi tiếng, và cực kỳ độc lập.

Cả hai bị bắt gặp đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng ở London, sau đó là kỳ nghỉ bí mật ở một resort xa hoa tại Ibiza.

Ban đầu không ai xác nhận, nhưng cộng đồng mạng đã “soi” ra những chi tiết trùng hợp trong ảnh, story và thậm chí cả cách cả hai “thả tim” nhau đầy ẩn ý.

Dù đang là cặp đôi “trong mơ”, nhưng quá khứ tình trường của Maya cũng không ít sóng gió.

Trước khi quen Dias, Jama khá ồn ào về tình yêu. Ảnh: Instagram

Cô từng hẹn hò rapper Stormzy trong mối quan hệ kéo dài 5 năm rồi chia tay, tái hợp, lại chia tay lần nữa. Sau đó là màn đính hôn chóng vánh với cầu thủ bóng rổ NBA Ben Simmons, rồi lại tan vỡ do khoảng cách địa lý.

Với Ruben Dias, liệu Maya Jama sẽ tìm được bến đỗ ổn định, hay đây chỉ là một chương mới trong chuỗi tình sử ồn ào của cô?

Thời gian sẽ trả lời, nhưng hiện tại, Maya – Ruben vẫn đang là cặp đôi “bùng cháy” trên cả sân cỏ lẫn showbiz! Hơn nữa, ít nhất Jama đang thay đổi thói quen sống, rời London đến Manchester để gần gũi hơn với Dias.

Riêng với người hâm mộ Man City, chuyện tình này được kỳ vọng trở thành động lực để Ruben Dias lấy lại phiên bản tốt nhất trên sân cỏ.

Sau khi thắng MU 3-0 ở derby Manchester, hạ Napoli 2-1, tất cả chờ đợi trung vệ 28 tuổi dẫn đội đánh bại Arsenal tại Emirates (22h30 ngày 21/9).