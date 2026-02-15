Derby nước Italia luôn là thử thách đặc biệt, bất kể vị trí trên bảng xếp hạng hay bối cảnh lịch sử. Danh dự luôn bị đặt lên bàn cân, và đêm thứ Bảy tại Giuseppe Meazza, trận Inter – Juventus còn mang ý nghĩa rất lớn cho cuộc đua vô địch Serie A.

Ngoài ra, lần đầu tiên Cristian Chivu và Luciano Spalletti, những người từng cùng làm việc ở AS Roma (2005-2007) - đối đầu nhau trên cương vị HLV.

Cambiaso ghi bàn cho cả hai đội. Ảnh: JFC

Inter nhập cuộc với sức ép tầm cao, đẩy hàng thủ lên sát phần sân Juventus, đội cố gắng tạo pha bóng nguy hiểm. Phút 6, Yildiz phất dài nhưng Bisseck can thiệp bằng pha bay người cản phá. Ít lâu sau, đội khách lên bóng qua Jonathan David nhưng một lần nữa Dimarco ngăn anh dứt điểm.

Tuy nhiên, nhân vật chính trong nửa giờ đầu lại là Cambiaso, người làm thay đổi cục diện chỉ trong chưa đầy 10 phút.

Phút 17, Inter vượt lên khi Luis Henrique thực hiện pha căng ngang đập Cambiaso đổi hướng đánh bại thủ môn Di Gregorio bó tay. Sau 9 phút, chính Cambiaso sửa sai pha phản lưới khi lẻn từ sau Luis Henrique đón đường kiến tạo của McKennie dứt điểm gỡ hòa.

Từ tỷ số 1-1, trận đấu trở nên căng thẳng. Hai đội liên tục tìm đường vào khung thành đối phương. Barella suýt phản lưới khi chuyền về cho Sommer, ngược lại Inter cũng có hai cơ hội rõ rệt khi pha bóng của Zielinski bị Bremer cứu thua trước vạch vôi, hay Lautaro Martinez sút chệch khung thành.

Ngay trước giờ nghỉ, Di Gregorio xuất sắc đẩy cú đánh đầu của Thuram. Bastoni đá bồi bị Cambiaso cản phá trúng cột dọc.

Ngay sau đó, bước ngoặt diễn ra khi Juventus chỉ còn 10 người. Kalulu bị truất quyền thi đấu với thẻ vàng thứ hai. Đội khách phẫn nộ và phản đối nhưng quyết định không thay đổi dù Bastoni chủ động ăn vạ.

Dù chơi thiếu người, Juventus buộc Sommer ba lần cứu thua liên tiếp. Phía bên kia, Inter đá 3 tiền đạo khi Pio Esposito vào sân.

Inter thắng nghẹt thở derby Italia. Ảnh: @Inter

Chính Esposito đưa Nerazzurri vượt lên ở phút 76. Dimarco có pha kiến tạo thứ 14 trong mùa giải, khi tạt để tiền đạo trẻ Italia đánh đầu vào góc cao.

Juventus không bỏ cuộc. Phút 83, Bremer cướp bóng từ Lautaro mở phản công. McKennie chuyền sệt, Locatelli sút chìm chân phải về góc thấp gỡ 2-2.

“Bà đầm già” chiến đấu đến cùng, nhưng đúng vào phút 90, Zielinski chỉnh bóng rồi sút trước vòng cấm, Di Gregorio chỉ biết đứng nhìn. 3-2 cho Inter.

Chiến thắng giúp Inter xây chắc ngôi đầu bảng với 8 điểm hơn Milan, dù đối thủ cùng thành phố còn 1 trận chưa đấu.

Ghi bàn:

Inter: Cambiaso 17’/phản lưới, Pio Esposito 76’, Zielinski 90’.

Juventus: Cambiaso 26’, Locatelli 83’.