Antonio Conte đã chuẩn bị cho Napoli một vài thay đổi trong đội hình xuất phát cũng như sơ đồ chiến thuật ở trận tiếp Genoa trên sân nhà trước kỳ nghỉ quốc tế.

Nhà ĐKVĐ Serie A ra sân với sơ đồ 4-3-3, đồng thời Kevin De Bruyne ngồi dự bị. Quyết định của Conte khiến nhiều người chú ý, khi cựu cầu thủ Man City từng có hành động không đẹp vì bị thay ra trong trận thua Milan.

Hojlund đưa Napoli trở lại đầu bảng Serie A. Ảnh: Lega Serie A

Trong hiệp một, Napoli gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ Genoa lì lợm và phòng ngự chặt chẽ.

Cơ hội đầu tiên của trận đấu đến ở phút thứ 5, khi Vasquez thử vận may bằng cú sút xa, nhưng bóng đi yếu và thiếu chính xác. Neres cố gắng chứng minh mình xứng đáng được đá chính bằng một pha tạt bóng cho Politano, song cú dứt điểm của cầu thủ này lại không thành công.

Từ đó, thế trận giằng co, bóng luẩn quẩn ở giữa sân, Napoli không tìm thấy khoảng trống, trong khi Genoa vẫn kiên trì pressing tầm cao.

Sau hơn 30 phút, đội khách bất ngờ mở tỷ số sau khi tận dụng triệt để sai lầm của Olivera – người có một trận đấu đáng quên. Norton-Cuffy vượt qua hậu vệ người Uruguay rồi chuyền bóng vào trung lộ, nơi Ekhator tung cú đánh gót kỹ thuật đánh bại Milinkovic-Savic.

Trước giờ nghỉ, Neres pha đột phá bên cánh trái, nhưng Hojlund không thể khống chế đường chuyền thuận lợi của anh.

Sang hiệp 2, rắc rối đến với đội chủ nhà khi Politano gặp vấn đề cơ bắp buộc phải rời sân. Lúc này, Conte mới tung De Bruyne và Spinazzola vào, đồng thời kéo Neres sang cánh phải.

Kể từ đó, thế trận hoàn toàn đổi khác nhờ De Bruyne. Phút 57, Napoli có bàn gỡ 1-1, khi Anguissa nhanh hơn tất cả, đoạt bóng và dứt điểm cận thành cân bằng tỷ số.

De Bruyne vẫn cho thấy tầm quan trọng của mình với những pha phản công tốc độ, các đường chuyền dọc biên và khả năng tạo nhịp dồn dập cho lối chơi của Napoli.

Phút 72, De Bruyne kiến tạo cho Hojlund ghi bàn, nhưng trọng tài từ chối bàn thắng vì tiền vệ người Bỉ việt vị.

Ngay sau đó, De Bruyne sút dội cột dọc. Đến phút 75, Leali đẩy cú sút của Anguissa, nhưng Hojlund có mặt thực hiện cú dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 2-1, đòi lại ngôi đầu Serie A từ tay Milan.

Hojlund đang trở thành người hùng mới của tifosi Napoli. Ít ngày trước đó, cựu cầu thủ MU ghi cú đúp giúp đội bóng miền Nam Italia thắng Sporting 2-1 ở Champions League.

Ghi bàn:

Napoli: Anguissa 57’, Hojlund 75’.

Genoa: Ekhator 34’.