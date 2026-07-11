Kết quả World Cup hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP
11/7 - 02:00 Tây Ban Nha 2-1 Bỉ Tứ kết VTV3, VTV6, VTV9
12/7 - 04:00 Anh vs Na Uy Tứ kết VTV3, VTV6, VTV9