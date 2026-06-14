Lịch thi đấu của Nhật Bản tại World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật nhanh lịch thi đấu của Nhật Bản thuộc bảng F tại World Cup 2026 đầy đủ và chính xác nhất.
Kết quả World Cup 2026 hôm nay
|Bảng
|Ngày
|Giờ
|Mã trận
|Trận đấu
|Kênh trực tiếp
|B
|14/06
|02:00
|Trận 5
|Qatar 1-1 Thụy Sĩ
|VTV3, VTV10, VTV6
|C
|14/06
|05:00
|Trận 6
|Brazil vs Ma Rốc
|VTV3, VTV6
|C
|14/06
|08:00
|Trận 7
|Haiti vs Scotland
|VTV3, VTV6
|D
|14/06
|11:00
|Trận 8
|Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ
|VTV3, VTV6
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