Kết quả World Cup 2026 hôm nay

Bảng Ngày Giờ Mã trận Trận đấu Kênh trực tiếp
B 14/06 02:00 Trận 5 Qatar 1-1 Thụy Sĩ XEM VIDEO
C 14/06 05:00 Trận 6 Brazil vs Ma Rốc VTV3, VTV6
C 14/06 08:00 Trận 7 Haiti vs Scotland VTV3, VTV6
D 14/06 11:00 Trận 8 Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ VTV3, VTV6
Video bàn thắng lịch sử của Qatar tại World Cup