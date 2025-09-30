Tờ Telegraph đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc hội đàm kín với người đồng cấp Mỹ Donald Trump bên lề kỳ họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Zelensky nói với ông Trump rằng, các hệ thống vũ khí tiên tiến, chẳng hạn như tên lửa Tomahawk, có thể gây áp lực buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán về một thỏa thuận hòa bình.

Tên lửa Tomahawk tấn công mục tiêu giả định trên biển. Ảnh: Hải quân Mỹ/CNN

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông phương Tây sau đó, ông Zelensky khẳng định việc Ukraine sở hữu những vũ khí tầm xa như vậy “ngay cả khi không sử dụng chúng, vẫn có thể củng cố vị thế của nước này trên bàn thương lượng”.

Lịch sử phát triển của tên lửa Tomahawk

Vào thập niên 1970, Hải quân Mỹ đã nêu yêu cầu với các tập đoàn quốc phòng của nước này về một loại tên lửa “có thể thực hiện các đòn tấn công tầm xa với độ chính xác cao”. Quân đội Mỹ sau đó đã giao dự án thiết kế vũ khí mới cho nhà thầu General Dynamics.

Theo thông tin từ trang quân sự Army Recognition, tập đoàn General Dynamics đã thiết kế mẫu khí tài mới dựa trên loại tên lửa phóng từ trên không AGM-86. Tất nhiên, bản thiết kế được sửa lại để có thể phù hợp theo những yêu cầu kỹ thuật của Hải quân Mỹ.

Sau một số cuộc thử nghiệm vào đầu thập niên 1980, loại tên lửa mới với tên gọi BGM-109 Tomahawk được đưa vào biên chế phục vụ Hải quân Mỹ vào năm 1983.

Dù quyền sản xuất Tomahawk về sau lần lượt rơi vào tay của nhiều nhà thầu quân sự khác như McDonnell Douglas vào năm 1994 và Raytheon Missiles & Defense vào năm 1997, nhưng các chuyên gia quân sự Mỹ vẫn không ngừng cải tiến và cho ra mắt nhiều biến thể hiện đại của tên lửa này.

Thông số kỹ thuật

Theo số liệu công bố trên trang web của tập đoàn Raytheon, tên lửa Tomahawk dài 5,56m (khi không gắn bộ phận phóng); đường kính 0,52m; chiều dài sải cánh 2,67m; nặng 1.315kg (khi không gắn bộ phận phóng). Tomahawk được trang bị một đầu đạn thông thường nặng 454kg, với tầm bắn từ 1.300-2.500km tùy từng phiên bản.

Một điều ít người biết là phiên bản BGM-109A của Tomahawk, vốn được đưa vào trang bị cho quân đội Mỹ đầu thập niên 1980, có thiết kế như một loại tên lửa hành trình mang theo đầu đạn hạt nhân W80 với sức công phá từ 5 - 150 Kiloton.

Bản vẽ phiên bản BGM-109A của tên lửa Tomahawk. Ảnh: McDonnell Douglas Missile System Company

Lịch sử tác chiến của Tomahawk

Trong Cuộc chiến Vùng Vịnh năm 1991, Hải quân Mỹ phóng tổng cộng 288 tên lửa Tomahawk nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Iraq.

Ở Afghanistan, vào năm 2001, trong những giờ đầu tiên của chiến dịch Enduring Freedom, quân đội Mỹ đã sử dụng khoảng 50 quả Tomahawk để tấn công các hạ tầng quan trọng của tổ chức khủng bố Al Qaeda.

Tomahawk sau này được xuất khẩu sang các quốc gia đồng minh của Washington như Anh, Australia, Hà Lan… và tham gia vào nhiều chiến dịch quân sự trên khắp thế giới.

Video: Hải quân Mỹ/CNN