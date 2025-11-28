Thương hiệu quốc gia Vietnam Post:

Thương hiệu quốc gia tích cực hợp tác quốc tế

Đại hội Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề “Đổi mới để phát triển” vừa diễn ra sáng 28/11 tại Hà Nội.

Theo thông tin tại Đại hội, một điểm nhấn quan trọng trong hoạt động của Công đoàn Vietnam Post thời gian qua là đẩy mạnh hợp tác song phương với các tổ chức quốc tế.

Những hoạt động nổi bật như đón và làm việc với Công đoàn Bưu chính Hàn Quốc, Công đoàn Tập đoàn Bưu chính Nhật Bản tại Việt Nam trong năm 2024, hay tham gia đoàn công tác sang thăm và làm việc với Công đoàn Bưu chính Nhật Bản tại Tokyo năm 2025…, đã thể hiện tinh thần hội nhập chủ động của Vietnam Post ngay từ cấp công đoàn - cấp nền tảng của doanh nghiệp.

Tinh thần “mở - hợp tác - học hỏi” trong hoạt động công đoàn cũng chính là tinh thần chủ đạo trên hành trình hội nhập mạnh mẽ của Vietnam Post trong những năm gần đây.

Vietnam Post là doanh nghiệp sở hữu hạ tầng bưu chính lớn nhất quốc gia, cũng là doanh nghiệp bưu chính Việt duy nhất được chỉ định tham gia các tổ chức bưu chính quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trên hành trình hội nhập, rất nhiều cuộc gặp song phương giữa Vietnam Post với Bưu chính quốc gia các nước Mỹ, Úc, Canada, Trung Quốc, Singapore… và nhiều tập đoàn bưu chính xuyên quốc gia khác đã được tiến hành. Kết quả không chỉ giúp doanh nghiệp bưu chính Việt mở rộng mạng lưới hợp tác, gia tăng năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ mới, mà còn góp phần mở rộng cơ hội cho hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam tại các thị trường quốc tế trọng điểm.

Với những thành tựu lớn trong lĩnh vực logistics, bưu chính chuyển phát tại Việt Nam và quốc tế, Vietnam Post là thương hiệu bưu chính hiếm hoi của Việt Nam đạt danh hiệu Thương hiệu quốc gia năm 2024.

Chung tay xây dựng hành lang bưu chính số xuyên Á - Âu

Trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ và nhu cầu vận chuyển xuyên biên giới tăng cao, một trong những mục tiêu trọng tâm của Vietnam Post là chung tay xây dựng hành lang bưu chính số xuyên Á - Âu.

Tháng 10 vừa qua, Vietnam Post và Czech Post (Bưu chính Cộng hòa Séc) thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bưu chính, logistics, tài chính bưu chính và chuyển đổi số. Hai bên sẽ cùng phát triển tuyến vận chuyển hàng hóa nhanh Vietnam - Czech Parcel Express, hình thành hành lang logistics xuyên Á - Âu kết nối từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tới Praha, kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian còn 7 ngày, giảm đáng kể chi phí cho hàng Việt ra thế giới.

Hành lang vận chuyển bưu kiện thương mại điện tử từ Cộng hòa Séc đến Trung Quốc qua Việt Nam cũng đã được đề xuất nhằm giúp giảm 30 - 40% chi phí phát đầu cuối và rút ngắn 3 - 5 ngày thời gian vận chuyển so với tuyến truyền thống. Dự kiến mô hình sẽ được triển khai thí điểm ngay trong quý I/2026, sau khi hoàn thành sẽ là hành lang vận tải thương mại điện tử đầu tiên nối liền Trung Âu với Đông Á, do Vietnam Post đóng vai trò trung tâm điều phối. Đây sẽ là một bước tiến mạnh mẽ trên bản đồ logistics quốc tế của doanh nghiệp bưu chính Việt.

Nhằm sớm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu của khu vực, doanh nghiệp bưu chính quốc gia uy tín hàng đầu khu vực và thế giới, Vietnam Post đã và đang chuyển đổi số toàn diện theo hướng ứng dụng công nghệ làm động lực để thông minh hóa các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long, Chủ tịch Công đoàn ngành Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2025-2030, ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Công đoàn ngành Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh yêu cầu: “Thời gian tới, chuyển đổi số không phải khẩu hiệu mà phải trở thành hành động cụ thể hàng ngày của mỗi người lao động Vietnam Post. Những tiến bộ của khoa học công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa… phải được đưa vào mọi quy trình, mọi nghiệp vụ, mọi mắt xích trong chuỗi cung ứng. Từ lãnh đạo đến nhân viên đều phải sẵn sàng đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu”.

Nhận định “Tổng công ty đang đứng trước yêu cầu đổi mới sâu rộng”, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post bày tỏ niềm tin “với tinh thần đoàn kết - đổi mới - hiệu quả, Bưu điện Việt Nam sẽ vươn xa trong kỷ nguyên số”.

Nhìn về hành trình phía trước, sự cộng hưởng giữa đổi mới nội lực và tăng cường hội nhập quốc tế sẽ tiếp tục là động lực lớn giúp thương hiệu quốc gia Vietnam Post vững bước, tự tin khẳng định vị thế trong dòng chảy hội nhập toàn cầu.