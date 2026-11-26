Hà Nội đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số.

Xác định phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, Hà Nội đang từng bước đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đổi mới cách tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Pháp luật chỉ thực sự phát huy giá trị khi người dân hiểu, tự giác thực hiện và biết vận dụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, công tác PBGDPL càng có ý nghĩa thiết thực, không chỉ giúp nâng cao hiểu biết pháp luật mà còn góp phần bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tăng cường sự đồng thuận và xây dựng đời sống văn minh tại cộng đồng.

Chính quyền xã Yên Bài (Hà Nội) đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có trên 107.000 người dân tộc thiểu số, thuộc 50/53 thành phần dân tộc, sinh sống đan xen cùng người Kinh tại 126/126 xã, phường, chiếm khoảng 1,3% dân số toàn thành phố. Đặc điểm cư trú phân tán, sự đa dạng về phong tục, tập quán và điều kiện kinh tế - xã hội đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền pháp luật phải có nội dung phù hợp, phương thức linh hoạt, gần gũi, dễ hiểu và dễ tiếp cận.

Thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”, UBND Thành phố Hà Nội đã chủ động ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.

Đồng thời, thành phố lồng ghép nhiệm vụ của Đề án với các chương trình, kế hoạch PBGDPL, chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Một trong những giải pháp được thành phố chú trọng là củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở. Trong đó, quan tâm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền cho trưởng thôn, chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.

Đây là lực lượng có sự am hiểu địa bàn, phong tục, tập quán và có mối liên hệ gần gũi với người dân. Khi được trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền đạt phù hợp, họ trở thành cầu nối quan trọng đưa các quy định pháp luật đến với từng thôn, bản, từng hộ gia đình.

Tại các xã, phường, hoạt động bồi dưỡng còn tập trung vào kiến thức pháp luật thực tiễn, kỹ năng hòa giải và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc thù của đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác PBGDPL, giúp hoạt động tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc phổ biến văn bản mà còn hướng đến giải đáp những vấn đề người dân quan tâm.

Tuyên truyền pháp luật gắn với đời sống đồng bào

Xác định nội dung tuyên truyền phải thiết thực, sát với nhu cầu của người dân, trong giai đoạn 2024 - 2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội tập trung phổ biến Hiến pháp, các luật và văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chính quyền xã Yên Bài (Hà Nội) luôn tuyên truyền pháp luật gắn với đời sống đồng bào

Các nội dung được lựa chọn khá toàn diện, từ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quy định về sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số, bình đẳng giới đến an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, Hà Nội chú trọng tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng, góp phần kết hợp hài hòa giữa việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật với bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền tập trung phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đại đoàn kết toàn dân tộc và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Các nội dung về quốc phòng, an ninh, nâng cao cảnh giác trước thông tin sai lệch, hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây mất đoàn kết cũng được quan tâm triển khai. Qua đó, giúp đồng bào nâng cao nhận thức, chủ động tiếp cận thông tin chính thống, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Theo số liệu được cung cấp, trong giai đoạn 2024 - 2025, Sở Tư pháp Hà Nội đã tăng cường phối hợp tổ chức 83 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL cho 21.250 đại biểu là cán bộ và người dân Hà Nội. Trong đó có nhiều hội nghị dành cho các đối tượng đặc thù như phụ nữ, thanh niên và người dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Thông qua các hội nghị, người dân có điều kiện trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi và được giải đáp những vướng mắc liên quan đến quyền, nghĩa vụ của mình. Việc lựa chọn nội dung gắn với thực tiễn đời sống giúp kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, dễ nhớ và dễ vận dụng hơn.

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp, Hà Nội cũng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.

Các chuyên mục PBGDPL trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố, Trang thông tin điện tử của Sở Dân tộc và Tôn giáo được khai thác để cung cấp thông tin pháp luật. Mạng xã hội như Zalo, Facebook và hệ thống loa truyền thanh cơ sở cũng được sử dụng nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin của người dân.

Đáng chú ý, các tài liệu tuyên truyền được số hóa, tích hợp mã QR để người dân thuận tiện tra cứu. Đến nay, hầu hết tuyên truyền viên pháp luật đã sử dụng điện thoại thông minh để khai thác thông tin pháp luật, góp phần nâng cao tính chủ động và kịp thời trong quá trình tuyên truyền tại cơ sở.

Những hiệu quả tích cực

Việc kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến giúp đa dạng hóa phương thức PBGDPL, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, tuyên truyền trực tiếp vẫn giữ vai trò quan trọng, nhất là đối với những địa bàn còn hạn chế về điều kiện tiếp cận công nghệ.

Thực tế cho thấy việc phát huy vai trò của tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ chủ chốt ở thôn và người có uy tín trong cộng đồng đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Thông qua các cuộc họp thôn, sinh hoạt cộng đồng, kiến thức pháp luật được lồng ghép vào những vấn đề thiết thực, giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định và chủ động thực hiện.

Nhờ vậy, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đồng bào từng bước được nâng lên. Các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng có thêm điều kiện được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, công tác PBGDPL còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong thời gian tới, UBND Thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường chỉ đạo nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, nhất là lực lượng trực tiếp thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thành phố chú trọng củng cố, kiện toàn đội ngũ ở các cấp, bảo đảm nguồn lực triển khai và khuyến khích xã hội hóa, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân.