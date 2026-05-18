Theo RT, Hải quân Mỹ ngày 17/5 đã xác nhận việc 2 máy bay chiến đấu EA-18 của lực lượng này bị rơi sau khi va chạm với nhau trong một buổi biểu diễn ở căn cứ không quân Mountain Home, bang Idaho.

"2 máy bay EA-18 đang bay ở độ cao thấp thì bất ngờ va chạm với nhau giữa không trung. Tuy vậy, toàn bộ 4 phi công đều đã phóng ghế thoát hiểm thành công và đang được theo dõi bởi đội ngũ y tế", phát ngôn viên hải quân Mỹ Amelia Umayam cho biết.

2 tiêm kích EA-18 của Mỹ va chạm trên không rồi rơi xuống đất. Video: RT

Trong các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy 2 tiêm kích EA-18 bị mắc vào nhau ở trên không, sau đó lao thẳng xuống mặt đất và bốc cháy dữ dội. Đoạn video cũng cho thấy rõ 4 chiếc dù nhiều màu xuất hiện trên bầu trời, xác nhận 4 ghế thoát hiểm đã được phóng.

EA-18 Growler là biến thể của tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, được thiết kế để làm nhiệm vụ tác chiến điện tử. Hải quân Mỹ hiện có khoảng 153 chiếc EA-18 và giá của mỗi máy bay này có thể lên tới 70 triệu USD.

Máy bay này có thể mang theo 5 thiết bị gây nhiễu chiến thuật ALQ-99, cộng thêm 2 tên lửa tự vệ AIM-120 AMRAAM, 2 tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 HARM để tiêu diệt các trạm radar của đối phương.