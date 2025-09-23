Bộ Quốc phòng Nga đêm 22/9 thông báo, các đơn vị thuộc Cụm quân Vostok của nước này đã thâm nhập sâu qua nhiều tuyến phòng thủ của lực lượng Ukraine “và kiểm soát ngôi làng Kalynivske thuộc tỉnh Dnipropetrovsk”.

Binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã bác bỏ tuyên bố trên và gọi đây là một trong những chiến thuật mang tính truyền thông được Nga sử dụng ở mặt trận Dnipropetrovsk.

Oleksii Bielskyi, phát ngôn viên cho Nhóm tác chiến chiến thuật Dnipro của Ukraine cho hay: “Đối phương cử các nhóm lính nhỏ đi vào nhiều khu vực đông dân cư để quay video mang tính tuyên truyền. Với các quân phục ngụy trang, một số nhóm đã thành công vượt qua các điểm phòng thủ của Ukraine. Các nhóm đó, từ 2-5 binh sĩ sẽ thâm nhập vào khu vực ngoại vi của những ngôi làng gần khu vực giao tranh nhất, sau đó cầm quốc kỳ và quay phim”.

Ukraine muốn NATO gửi thêm khí tài phòng không

Truyền thông Ukraine đưa tin, Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky tối 22/9 đã có cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte. Trong cuộc đối thoại, nhà lãnh đạo Ukraine đã chuyển cho Tổng Thư ký NATO bản danh sách về nhu cầu các vũ khí phòng không cấp thiết của Kiev.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau đó, ông Zelensky viết: “Tôi và ông Mark đã thảo luận về việc triển khai cơ chế Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL), đặc biệt về lĩnh vực phòng không vốn đang rất cấp thiết. Ông Rutte cho biết bản thân đã bắt đầu các cuộc trao đổi với nhiều đối tác khác”.