Hướng tới mục tiêu lan tỏa tình yêu toán học, phát triển tư duy sáng tạo và góp phần khẳng định vị thế giáo dục Việt Nam trên bản đồ thế giới, sân chơi Toán quốc tế trực tuyến Vio Global Champion được Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam bảo trợ chuyên môn và định hướng nội dung. Qua đó, góp phần giúp học sinh từ 6 - 13 tuổi tiếp cận kiến thức và tư duy Toán học hiện đại theo chuẩn năng lực PISA – TIMSS, các chương trình đánh giá năng lực toán học và khoa học của học sinh quốc tế.

Tập đoàn FPT và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ngày 14/11 đã chính thức ký kết hợp tác đồng tổ chức và ra mắt sân chơi Toán quốc tế trực tuyến Vio Global Champion.

Sân chơi Vio Global Champion cũng được nhận định là một hoạt động cụ thể của doanh nghiệp công nghệ Việt để góp phần thực hiện mục tiêu “Hình thành và phổ cập hệ sinh thái các sản phẩm, ứng dụng của Việt Nam trên môi trường mạng đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí của trẻ em trên môi trường mạng” đã được Thủ tướng Chính phủ đề ra trong Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”.

Cụ thể, sân chơi này được FPT phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại, vận hành hệ thống thi trực tuyến quy mô lớn, ứng dụng AI giám sát và kế thừa công nghệ, dữ liệu cùng gần 2 thập kỷ kinh nghiệm từ cuộc thi Violympic - sân chơi Toán học trực tuyến từng thu hút hàng chục triệu học sinh tham gia.

Vio Global Champion được 2 đơn vị kỳ vọng trở thành cầu nối giao lưu trí tuệ toàn cầu, thúc đẩy kết nối văn hóa, tri thức và mở rộng cơ hội phát triển Toán học cho học sinh tại Việt Nam và các quốc gia khác. Sân chơi còn giúp học sinh tiếp cận kho học liệu hiện đại, cập nhật các xu hướng học tập Toán học quốc tế, tự tin hơn trong hành trình học tập và phát triển.

Bên cạnh đó, thí sinh tham gia sân chơi hoàn toàn bằng tiếng Anh sẽ có cơ hội làm quen với ngôn ngữ học thuật quốc tế, mở rộng hội nhập và tiếp cận tri thức. Với nội dung bám sát chương trình phổ thông và các vòng thi tăng dần độ khó, sân chơi đánh giá tư duy mở rộng, khả năng ứng dụng Toán học và rèn kỹ năng công dân toàn cầu. Thông qua sân chơi này, ban tổ chức mong muốn phát hiện và tôn vinh những tài năng trẻ, ham học tập và có khát vọng chinh phục tri thức.

Học sinh từ 6-13 tuổi tại Việt Nam có thêm sân chơi Toán quốc tế trực tuyến tại địa chỉ vio-global.com/vi.

Đại diện Ban tổ chức sân chơi, ông Cao Tùng Anh - Trưởng phòng công nghệ VIO, tập đoàn FPT chia sẻ những điểm nhấn nổi bật của chương trình: Vio Global Champion 2025 sẽ được thiết kế theo 3 vòng thi: Trải nghiệm - Quốc gia - Chung kết quốc tế, diễn ra từ tháng 11/2025 đến tháng 6/2026.

Các bài thi hoàn toàn bằng Tiếng Anh, kết hợp trắc nghiệm và tự luận, bám sát chương trình học phổ thông, đồng thời mở rộng các bài toán tư duy logic và ứng dụng thực tiễn, phù hợp chuẩn quốc tế. Hạ tầng của hệ thống có thể phục vụ 300.000 thí sinh thi trực tuyến, cùng AI giám sát chống gian lận theo thời gian thực.

Vòng Chung kết quốc tế dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 6/2026, quy tụ học sinh nhiều quốc gia cùng giao lưu, tranh tài và trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nhận xét: Vio Global Champion không chỉ là một kỳ thi Toán học, mà còn là một môi trường chất lượng để rèn luyện năng lực toàn diện cho học sinh thế hệ số. Thông qua các vòng thi, học sinh được phát triển tư duy logic, phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng sáng tạo và sử dụng ngôn ngữ học thuật quốc tế - những năng lực cốt lõi trong thời đại hiện nay.

“Với thế mạnh công nghệ và gần 20 năm kinh nghiệm triển khai Violympic của FPT, cùng năng lực chuyên môn của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, chúng tôi tin rằng Vio Global Champion sẽ trở thành một sân chơi giáo dục uy tín, giúp học sinh Việt Nam và quốc tế phát triển năng lực toàn diện”, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc - Giám đốc Nền tảng Giáo dục trực tuyến VioEdu, tập đoàn FPT, việc ra mắt sân chơi “Make in Vietnam” Vio Global Champion là một sự đóng góp trực tiếp của FPT và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trong việc hiện thực hóa “Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, cũng như hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo của khu vực - là sự thể hiện mạnh mẽ cho khát vọng đưa tri thức và công nghệ Việt Nam ra thế giới.