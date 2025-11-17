Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, tối và đêm 17/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, trời chuyển mưa rét. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Từ đêm cùng ngày, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi và trung du từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ (thấp hơn dự báo trước đó, là dưới 8 độ).

Riêng thời tiết Hà Nội đêm 17 và ngày 18/11 có mưa, mưa rào, từ đêm 17/11 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ (thấp hơn dự báo trước đó, là 13-15 độ).

Các chuyên gia nhận định, ngày 18-19/11 sẽ là 2 ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh mạnh lần này.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, từ chiều tối 17/11 đến hết đêm 18/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khu vực Khánh Hòa có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 80-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngày 19/11, khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn >200mm/3h.

Tiếp đó, đêm 19 và ngày 20/11, khu vực Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Thời tiết rét có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là ở người già và trẻ nhỏ, do nhiệt độ giảm đột ngột; đồng thời tác động đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Thời tiết trên biển: Từ tối và đêm 17/11: Ở Vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m. Từ gần sáng ngày 18/11: Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m.

Từ chiều tối và đêm 18/11: Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5, biển động.

Dự báo thời tiết ngày 18/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 7 độ; riêng Lai Châu và Điện Biên 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi và trung du 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời chuyển rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 13-16 độ; phía Nam 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.