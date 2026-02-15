Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (15/2), bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng gần sáng ngày 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ; khoảng từ chiều tối và đêm 17/2 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 16/2 (đêm Giao thừa) đến ngày 19/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 17-19/2 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, từ đêm 16-19/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17-19/2 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tết có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Các chuyên gia khí tượng nhận định, do đợt không khí lạnh tăng cường yếu đến trung bình nên nhiệt độ miền Bắc giảm không sâu và không kéo dài.

Cụ thể, ngày và đêm 16/2 (tức 29 tháng Chạp), thời tiết Hà Nội ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ ban ngày cao nhất 25-27 độ; đêm Giao thừa 19-21 độ.

Tiếp đó, từ 17-19/2 (mùng 1-3 Tết), do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết thủ đô có mưa và mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17/2 (đêm mùng 1 Tết) trời rét. Từ 20-22/2 (mùng 4-6 Tết), trời vẫn có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt tăng dần, chỉ còn rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng ngày 20/2 là 22-24 độ; thấp nhất là 18-20 độ.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới. Nguồn: NCHMF

Tương tự, ngày và đêm 16/2 (tức 29 Tết), thời tiết miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ đêm Giao thừa có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ; thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Trong 3 ngày Tết (17-19/2, mùng 1-3 Tết), Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi; đêm và sáng trời lạnh; từ đêm 17/2 (đêm mùng 1 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 19-23 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ; thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Sau đó, từ 20-22/2 (mùng 4-6 Tết), khu vực có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ tăng dần, chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất 22-26 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ, riêng ngày 20/2 ở mức 20-24 độ; thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, ngày và đêm 16/2 (tức 29 tháng Chạp), có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Đêm Giao thừa, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ.

Tiếp đó, từ 17-20/2 (mùng 1-4 Tết), khu vực này có mưa, mưa rào rải rác; đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 24-27 độ; thấp nhất 18-21 độ. Từ 21-22/2 (mùng 5-6 Tết), trời có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, thấp nhất 19-22 độ.

Các khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ, thời tiết từ ngày 16-22/2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) ít thay đổi.

Trong đó, duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc từ ngày 17-20/2 (mùng 1-4 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Nhiệt độ cao nhất 27-31 độ, riêng phía Bắc từ ngày 18-20/2 (mùng 2-4 Tết) 25-28 độ; thấp nhất 20-24 độ.

Cũng thời kỳ này, ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ở cao nguyên Trung Bộ 27-31 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 16-20 độ. Ở Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Trước diễn biến trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về không khí lạnh, rét đậm; thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp.