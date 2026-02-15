Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/2 (tức 28 tháng Chạp), khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi trời rét.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế cũng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng phía Tây Bắc Bộ trời rét.

Thời tiết Hà Nội nắng mạnh đến 28 độ trước khi đón không khí lạnh vào ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 15/2 (tức 28 tháng Chạp), nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác; nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố 18-20 độ, phía Bắc 19-21 độ, trung tâm và phía Nam 20-22 độ; trưa và chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 26-28 độ.

Cơ quan khí tượng dự báo, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 24-27 độ.

Dự báo, khoảng gần sáng ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán 2026), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Từ chiều tối và đêm 17/2, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 16-19/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm 17-19/2 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Thời tiết Hà Nội từ đêm 16-19/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17-19/2 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 17-19 độ.

Dự báo thời tiết ngày 15/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.