Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 24/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng khu vực vùng núi phía Bắc của khu Đông Bắc Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào rải rác.

Từ đêm 24/12, không khí lạnh tràn về, khu vực này có mưa, mưa rào và chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Miền Bắc nắng 27 độ trước khi không khí lạnh mạnh tràn về. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cụ thể, khoảng đêm 24/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi Đông Bắc Bộ từ 10-13 độ, có nơi dưới 8 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 24/12, có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng đến 27 độ, từ đêm không khí lạnh tràn về, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, kèm theo mưa, mưa rào trong đêm 24-25/12.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa cũng có mưa rào vài nơi. Sau đó, do ảnh hưởng không khí lạnh, từ ngày 25/12, khu vực có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông; phía Bắc trời chuyển lạnh.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ từ chiều tối 24/12 có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Dự báo thời tiết ngày 24/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi và khu Đông Bắc đêm và sáng có mưa rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.