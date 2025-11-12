Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm 12-15/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.

Trong các đêm từ 12-15/11, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ. Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Không khí lạnh tiếp tục tràn về khiến miền Bắc ngày nắng hanh, đêm rét. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 13/11, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, trời ít mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2; trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ, riêng khu vực phía Tây thành phố 17-19 độ; trưa và chiều trời nắng hanh, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường nên trạng thái thời tiết ngày nắng hanh, đêm không mưa và rét tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 15/11.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 13/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-21 độ, phía Nam 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.