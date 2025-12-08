Năm 2025, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt khối lượng công việc rất lớn, trong đó có tham mưu triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại, hoàn thành vượt mức các mục tiêu.

Công tác nhân sự Đại hội 14 được tham mưu bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, có sự đồng thuận rất cao trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: TTXVN

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, địa phương, đơn vị và cán bộ cấp cao của Đảng được kịp thời kiện toàn, bổ sung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chủ động chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 14. Đặc biệt, lần đầu tiên hoàn thành việc bố trí 100% bí thư tỉnh, thành ủy và chủ tịch UBND tỉnh, thành phố không phải là người địa phương.

Năm 2026, ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định tham mưu tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng; tham mưu vận hành tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới bảo đảm thông suốt, đồng bộ, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới…

Tập trung tham mưu chuẩn bị nội dung về nhân sự

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu chuẩn bị nội dung về nhân sự, các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng; phối hợp chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp, tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới, trong đó khẩn trương tham mưu, rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị bảo đảm hoạt động thông suốt, đồng bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ngành cần triển khai có hiệu quả cơ chế phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương gắn với nâng cao năng lực tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm của địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, nhất là việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, Thường trực Ban Bí thư lưu ý cần tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt; phục vụ tốt nhất người dân và xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng tham mưu kịp thời, hiệu quả, đồng bộ thể chế về công tác cán bộ. Đặc biệt, ngành cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định mới ban hành, nhất là trong đánh giá, đào tạo, sử dụng cán bộ; bảo đảm dân chủ, công khai, công tâm, khách quan theo đúng chủ trương "có vào có ra", "có lên có xuống" trong công tác cán bộ.

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ngoài ra, ông đề nghị quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước, cán bộ cấp chiến lược và cán bộ cấp cơ sở.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý về việc kịp thời thay thế, cho từ chức, miễn nhiệm những cán bộ thiếu trách nhiệm, uy tín thấp, yếu kém về năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ mà không chờ hết nhiệm kỳ hay hết thời hạn bổ nhiệm.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng...