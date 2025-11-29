Người bảo vệ của Alonso

Cú “poker” đầu tiên đi kèm lời nhắn công khai và mạnh mẽ từ Kylian Mbappe: “Cầu thủ chúng tôi phải bảo vệ đội bóng, HLV cũng như ban huấn luyện”.

Một tuyên bố đầy chiều sâu trong bối cảnh Xabi Alonso đang bị đặt vào tâm điểm, khi xuất hiện những danh sách phân loại cầu thủ Real Madrid thành nhóm bất mãn và nhóm ủng hộ HLV.

Mbappe kêu gọi ủng hộ Alonso. Ảnh: Diario AS

Với Mbappe, cho đến lúc này, chưa thấy dấu hiệu anh thuộc phe đối lập. Về phần Alonso, mỗi khi được hỏi về hiệu suất ghi bàn của Kiki, ông luôn đáp lại rằng mình rất hài lòng.

Điều quan trọng hơn, với Alonso, là tầm ảnh hưởng tích cực của Mbappe lên cả tập thể. “Tính cách của cậu ấy, khả năng lãnh đạo, cách làm việc hằng ngày… đó là những giá trị vô hình để tạo ra sự gắn kết”.

Lời khen không hề sáo rỗng trong bối cảnh hiện tại, nơi người ta nói nhiều về bầu không khí phòng thay đồ không kém gì chuyện chuyên môn.

Những thông điệp của họ giao thoa sau trận đấu đánh dấu thêm cột mốc thống kê mới của Mbappe, với những con số đạt đến mức kỷ lục.

Anh chưa từng ghi 4 bàn trong một trận Champions League, thành tích mà lịch sử Real Madrid trước đó chỉ ghi nhận Alfredo Di Stefano (2 lần), Ferenc Puskas (2) và Cristiano Ronaldo làm được.

Màn bùng nổ cũng đưa anh đến khởi đầu ghi bàn tốt nhất sự nghiệp. Theo dữ liệu Opta, lần đầu tiên đội trưởng tuyển Pháp ghi 22 bàn sau 18 trận đầu mùa cho một CLB.

Con số này vượt xa kỷ lục cá nhân trước đó của anh tại PSG 18 bàn trong 18 trận ở hai mùa giải 2022/23 và 2023/24.

Chưa sang tháng 12, Mbappe đã ghi một nửa số bàn mùa trước; hơn một nửa tổng số bàn của toàn đội mùa này là của anh (22/40); và trong ba trận gần nhất anh “tịt ngòi”, Real Madrid đều không thắng.

Sự phụ thuộc là điều ai cũng thấy, nhưng Mbappe – vốn rất khéo léo trong những phát ngôn mang tính ngoại giao – phản ứng ngay khi được hỏi về chuyện này.

“Phụ thuộc? Đó là câu hỏi tệ. Ai cũng có việc của mình. Việc của tôi là ghi bàn. Không nên nói đến chuyện đó, mà nên nói rằng Kylian không ghi bàn”, anh đáp.

Đây không phải lần đầu anh ghi 4 bàn trong một trận. Anh từng làm thế trước Lyon năm 2018, trước Kazakhstan năm 2021 với tuyển Pháp, thậm chí ghi 5 bàn vào lưới Pays de Cassel tại Cúp Pháp năm 2023.

Tuy vậy, có một chi tiết nổi bật trong trận thắng Olympiacos: 4 cú sút trúng đích, cả 4 thành bàn. Mùa này, hiệu suất của Mbappe rất cao: gần một nửa số pha dứt điểm trúng khung thành của anh thành bàn (22/45).

Hiệu suất vượt trội

Tuần trước, Xabi Alonso từng kêu gọi các cầu thủ khác chia sẻ gánh nặng ghi bàn để tránh rơi vào “độc canh” Mbappe. Trước Olympiacos, điều xảy ra là sự kết hợp Mbappe – Vinicius Junior.

Vinicius có trận đấu đặc biệt, thực hiện 15 lần rê bóng, 8 thành công, kiến tạo 2 bàn cho Mbappe. Con số này có ý nghĩa gì? Chỉ riêng trận đấu tại Hy Lạp, Vini có gấp đôi tổng số đường chuyền thành bàn mà anh dành cho Kiki từ đầu mùa.

Mbappe và Vinicius có trận đấu ăn ý nhất từ đầu mùa. Ảnh: Diario AS

Chi tiết này phơi bày rõ ràng con đường dài mà bộ đôi này vẫn còn phải đi trong việc hòa quyện phong cách, cũng là nhiệm vụ của Alonso. Trước trận, Vinicius trải qua 9 trận liền không kiến tạo.

HLV Luis Mendilibar chỉ ra chìa khóa mà bộ đôi này gây ác mộng cho Olympiacos: “Họ làm chúng tôi tổn thương vì họ nghỉ ngơi rất nhiều khi chúng tôi cầm bóng. 8 người còn lại mới là những người phòng ngự và chạy. Khi họ lấy lại bóng, họ tươi tỉnh để tấn công vào sau lưng bạn”.

Nhận xét này đánh trúng vấn đề lớn mà Alonso đang cố giải quyết: mức độ tham gia phòng ngự của các tiền đạo.

Hôm đó, “Giáo sư” Xabi liên tục nhắc học trò giữ đội hình, không để khoảng cách tuyến quá xa – điều thường xuyên bị lơi lỏng.

Bị chỉ trích trong những trận gần đây vì mất kết nối với lối chơi, Mbappe chọn cách phân bổ sức lực hợp lý và tối ưu hóa từng lần chạm bóng.

Ở Champions League, anh chạy ít hơn Tchouameni 8,6 km dù đá số phút tương đương. Trận Olympiacos, anh là cầu thủ Real Madrid chạm bóng ít nhất (42 lần). Chừng đó là đủ để anh ghi 4 bàn.

Các Madridista đang chờ đợi màn bùng nổ khác của Mbappe khi đến Catalunya, gặp Girona (3h ngày 1/12).