Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động trực tuyến mới với mức lãi suất tăng thêm 0,3%/năm kỳ hạn 6 – 12 tháng, đồng thời tăng thêm 0,2%/năm lãi suất huy động kỳ hạn 13 – 36 tháng.

Theo biểu lãi suất ngân hàng mới nhất, VPBank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng tại 4,75%/năm, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất dành cho tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng đồng loạt được niêm yết mới tại 6,5%/năm, tăng 0,3%/năm so với trước đó. VPBank là một trong số ít các ngân hàng niêm yết lãi suất huy động mức trên 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13 – 36 tháng cũng tăng thêm 0,2%/năm để niêm yết mới tại mức lãi suất 6,4%/năm.

Trước khi tăng lãi suất huy động, VPBank cũng vừa trải qua 3 ngày (1 – 3/3) cộng thêm lãi suất 0,4%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 10 triệu đồng với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Trong khi đó, tại ngân hàng số Cake by VPBank, lãi suất cộng thêm cho khách hàng lần đầu gửi tiền từ 1 – 31/3/2026 lên đến 0,9%/năm, nâng lãi suất tiền gửi từ kỳ hạn 6 tháng lên 8,2%/năm. 

VPBank là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất trong ngày hôm nay, cũng là ngân hàng thứ ba tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 3 sau VietBank và Sacombank.

Tính đến 31/12/2025, VPBank thuộc Top 3 các ngân hàng ngoài quốc doanh huy động tiền gửi nhiều nhất, với trên 631 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NIÊM YẾT NGÀY 5/3/2026 (%/NĂM)
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
AGRIBANK 3,2 3,7 5,7 5,7 6 6
BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3
VIETINBANK 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3
VIETCOMBANK 4 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5
ABBANK 3,8 4 6,3 6,3 6,3 6,3
ACB 4,3 4,65 5,2 5,3 5,7
BAC A BANK 4,55 4,55 6,8 6,8 6,85 6,9
BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,25 6,25
BVBANK 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 7
EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,3 5,3 5,8
GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85
HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1
KIENLONGBANK 4,4 4,4 5,7 5,4 6 5,35
LPBANK 4,7 4,75 6,8 6,8 7 7,1
MB 4,5 4,7 5,55 5,55 5,8 5,8
MBV 4,6 4,75 6,5 6,5 7,2 7,2
MSB 4,1 4,1 5,2 5,2 5,8 5,8
NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9
NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3
OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 6,8
PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 6,8
PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8
SACOMBANK 4,6 4,6 5,9 5,9 6,1 6,1
SAIGONBANK 4,75 4,75 6 6 6,3 6,5
SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9
SEABANK 3,95 4,45 5,15 5,35 5,5 5,95
SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6
TECHCOMBANK 4,35 4,75 6,85 5,85 6,95 5,95
TPBANK 4,75 4,75 5,4 5,5 5,7 5,9
VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,4 6,2
VIB 4,75 4,75 5,7 5,8 6,5 5,9
VIET A BANK 4,6 4,75 6,1 6,1 6,2 6,3
VIETBANK 4,6 4,6 6,1 6,2 6,3 6,6
VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7
VPBANK 4,75 4,75 6,5 6,5 6,5 6,4