Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động trực tuyến mới với mức lãi suất tăng thêm 0,3%/năm kỳ hạn 6 – 12 tháng, đồng thời tăng thêm 0,2%/năm lãi suất huy động kỳ hạn 13 – 36 tháng.

Theo biểu lãi suất ngân hàng mới nhất, VPBank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng tại 4,75%/năm, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất dành cho tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng đồng loạt được niêm yết mới tại 6,5%/năm, tăng 0,3%/năm so với trước đó. VPBank là một trong số ít các ngân hàng niêm yết lãi suất huy động mức trên 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13 – 36 tháng cũng tăng thêm 0,2%/năm để niêm yết mới tại mức lãi suất 6,4%/năm.

Trước khi tăng lãi suất huy động, VPBank cũng vừa trải qua 3 ngày (1 – 3/3) cộng thêm lãi suất 0,4%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 10 triệu đồng với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Trong khi đó, tại ngân hàng số Cake by VPBank, lãi suất cộng thêm cho khách hàng lần đầu gửi tiền từ 1 – 31/3/2026 lên đến 0,9%/năm, nâng lãi suất tiền gửi từ kỳ hạn 6 tháng lên 8,2%/năm.

VPBank là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất trong ngày hôm nay, cũng là ngân hàng thứ ba tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 3 sau VietBank và Sacombank.

Tính đến 31/12/2025, VPBank thuộc Top 3 các ngân hàng ngoài quốc doanh huy động tiền gửi nhiều nhất, với trên 631 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.