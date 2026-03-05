Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động trực tuyến mới với mức lãi suất tăng thêm 0,3%/năm kỳ hạn 6 – 12 tháng, đồng thời tăng thêm 0,2%/năm lãi suất huy động kỳ hạn 13 – 36 tháng.
Theo biểu lãi suất ngân hàng mới nhất, VPBank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng tại 4,75%/năm, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất dành cho tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.
Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng đồng loạt được niêm yết mới tại 6,5%/năm, tăng 0,3%/năm so với trước đó. VPBank là một trong số ít các ngân hàng niêm yết lãi suất huy động mức trên 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng.
Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13 – 36 tháng cũng tăng thêm 0,2%/năm để niêm yết mới tại mức lãi suất 6,4%/năm.
Trước khi tăng lãi suất huy động, VPBank cũng vừa trải qua 3 ngày (1 – 3/3) cộng thêm lãi suất 0,4%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 10 triệu đồng với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.
Trong khi đó, tại ngân hàng số Cake by VPBank, lãi suất cộng thêm cho khách hàng lần đầu gửi tiền từ 1 – 31/3/2026 lên đến 0,9%/năm, nâng lãi suất tiền gửi từ kỳ hạn 6 tháng lên 8,2%/năm.
VPBank là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất trong ngày hôm nay, cũng là ngân hàng thứ ba tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 3 sau VietBank và Sacombank.
Tính đến 31/12/2025, VPBank thuộc Top 3 các ngân hàng ngoài quốc doanh huy động tiền gửi nhiều nhất, với trên 631 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.
|BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NIÊM YẾT NGÀY 5/3/2026 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|3,2
|3,7
|5,7
|5,7
|6
|6
|BIDV
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|5,2
|5,3
|VIETINBANK
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|5,2
|5,3
|VIETCOMBANK
|4
|4,5
|5,5
|5,5
|5,5
|5,5
|ABBANK
|3,8
|4
|6,3
|6,3
|6,3
|6,3
|ACB
|4,3
|4,65
|5,2
|5,3
|5,7
|BAC A BANK
|4,55
|4,55
|6,8
|6,8
|6,85
|6,9
|BAOVIETBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,25
|6,25
|BVBANK
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,6
|7
|EXIMBANK
|4,6
|4,7
|5,4
|5,3
|5,3
|5,8
|GPBANK
|3,9
|4
|5,55
|5,65
|5,85
|5,85
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5,5
|5,3
|5,8
|6,1
|KIENLONGBANK
|4,4
|4,4
|5,7
|5,4
|6
|5,35
|LPBANK
|4,7
|4,75
|6,8
|6,8
|7
|7,1
|MB
|4,5
|4,7
|5,55
|5,55
|5,8
|5,8
|MBV
|4,6
|4,75
|6,5
|6,5
|7,2
|7,2
|MSB
|4,1
|4,1
|5,2
|5,2
|5,8
|5,8
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|5,7
|5,6
|5,7
|5,9
|NCB
|4,5
|4,7
|6,2
|6,25
|6,3
|6,3
|OCB
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,6
|6,8
|PGBANK
|4,75
|4,75
|7,1
|7,1
|7,2
|6,8
|PVCOMBANK
|4,75
|4,75
|5,8
|5,8
|6,1
|6,8
|SACOMBANK
|4,6
|4,6
|5,9
|5,9
|6,1
|6,1
|SAIGONBANK
|4,75
|4,75
|6
|6
|6,3
|6,5
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|3,95
|4,45
|5,15
|5,35
|5,5
|5,95
|SHB
|4,2
|4,65
|5,6
|5,6
|5,8
|6
|TECHCOMBANK
|4,35
|4,75
|6,85
|5,85
|6,95
|5,95
|TPBANK
|4,75
|4,75
|5,4
|5,5
|5,7
|5,9
|VCBNEO
|4,75
|4,75
|6,2
|5,45
|6,4
|6,2
|VIB
|4,75
|4,75
|5,7
|5,8
|6,5
|5,9
|VIET A BANK
|4,6
|4,75
|6,1
|6,1
|6,2
|6,3
|VIETBANK
|4,6
|4,6
|6,1
|6,2
|6,3
|6,6
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6,5
|6,5
|6,6
|6,7
|VPBANK
|4,75
|4,75
|6,5
|6,5
|6,5
|6,4