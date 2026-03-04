Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho các khoản tiền gửi dưới 500 triệu đồng vừa được Sacombank công bố, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 - 5 tháng đồng loạt được niêm yết mới tại 4,6%/năm.

Như vậy, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng đã tăng 0,1%/năm, trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng không thay đổi.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng được Sacombank điều chỉnh tăng thêm 0,2%/năm lên mức mới 5,9%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12-18 tháng tăng mạnh 0,5%/năm lên 6,1%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất đối với khoản tiền gửi dưới 500 triệu đồng sau khi điều chỉnh cũng đã lên tới 6,4%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24-36 tháng. So với mức lãi suất tiết kiệm trước khi điều chỉnh, lãi suất các kỳ hạn này đã tăng mạnh 0,7%/năm.

Với mức tăng tương tự, lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho tài khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng được Sacombank công bố như sau:

Kỳ hạn 1-5 tháng 4,7%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng 6,1%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng 6,3%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng 6,6%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất đối với tiền gửi trực tuyến được Sacombank dành cho tài khoản tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên. Với khoản tiền gửi tiết kiệm này, Sacombank áp dụng lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng, 6,3%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng, 6,5%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng, và 6,8%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng.

Ngân hàng cũng tăng lãi suất đồng loạt tại tất cả các kỳ hạn từ 1-36 tháng đối với tiết kiệm tại quầy.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1, 2, 3 tháng tăng 0,1%/năm, lần lượt niêm yết mới tại 4,5%, 4,6%, 4,7%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 4-5 tháng cùng tăng thêm 0,15%/năm lên mức lãi suất trần 4,75%/năm.

Lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 6-11 tháng được Sacombank tăng thêm 0,2%/năm, đồng loạt niêm yết mới tại 5,5%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 12-18 tháng được niêm yết mới tại 5,8%/năm, tăng 0,4%/năm so với mức lãi suất ngân hàng niêm yết trước đó.

Lãi suất huy động cao nhất đối với tiền gửi tại quầy là 6,3%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24-36 tháng. Mức lãi suất mới này đã tăng từ 0,5-0,6%/năm so với trước đó.

Khác với biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến với các mức lãi suất tăng dần theo lượng tiền gửi, Sacombank áp dụng một biểu lãi suất chung cho tiền gửi tiết kiệm tại quầy.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về diễn biến lãi suất của tổ chức tín dụng đối với khách hàng tháng 1/2026, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của NHTM trong nước ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,9-4,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,8-6,3%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 5,1-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,7-6,9%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng. Lãi suất cho vay VND bình quân của NHTM trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 7,0-9,3%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 3,8%/năm thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (4%/năm). Lãi suất cho vay USD bình quân của NHTM trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 4,0-5,1%/năm.